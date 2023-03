Conrado Domínguez ocupó el cargo de director del Servicio Canario de Salud entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022, hasta que tuvo que dimitir por el caso Mascarillas. Mientras ocupó la Dirección General en la Consejería tuvo varias reuniones y conversaciones con los implicados en la trama del caso Mediador. En una de estas grabaciones en las que está Antonio Navarro ambos hablan sobre la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias: «Va a ser ministra de Sanidad sin saber», dice Navarro, a lo que el director de Salud le responde: «Pondrá a alguien por debajo».

Ante la juez de Tenerife que instruye la causa, Antonio Navarro, El Mediador, declaró que Conrado Domínguez era «su jefe». Además, en los dos teléfonos móviles que Navarro aportó a la Policía Nacional había varios mensajes de WhatsApp referidos a una petición para que Domínguez interviniera en un expediente sanitario abierto a una empresa ganadera propiedad de unos imputados en la trama de presunta corrupción.

En esta ocasión el audio, grabado por Navarro Tacoronte se refiere al futuro de Carolina Darias, nombrada ministra de Sanidad por Pedro Sánchez el 27 de enero de 2021 en sustitución de Salvador Illa, justo unos días después de esta conversación. Hasta entonces Darias había sido consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. De ahí, que durante la conversación ambos interlocutores digan que «no tiene ni idea» de temas sanitarios.

Antonio Navarro (AN): Bueno, mira. Ya está Carolina nombrada. Ya lo vi ayer.

Conrado Domínguez (CD): No, no, qué va. Todavía no.

AN: Él ya cesó hoy ¿no? (El ministro Salvador Illa)

CD: Qué va, qué va, él estuvo reunido con nosotros. Él sigue todavía porque no se han convocado las otras elecciones.

Domínguez se refiere a las reuniones telemáticas de Illa con los consejeros autonómicos de Salud para tratar sobre la pandemia del Covid. A esas reuniones también asistían técnicos y otros cargos de las consejerías en cuestión.

AN: Sí, pero ya, ya. Se presentó como candidato a Barcelona ya. (A las elecciones autonómicas catalanas)

CD: Sí, sí. Pero tiene que hacerse todavía efectivo.

AN: Ah, vale, vale. A mí me da pena que se vaya… A mí no me gusta. Yo he hablado con él, es un tío…

CD: ¿Un tío? Sí. Sí, sí.

AN: Yo he hablado con él. Hombre, tiene sus fallos, pero yo he hablado con él personalmente. Y a mí me gusta.

CD: Sí. Sí, a mí también se va… Es una persona… Prefiero a Carolina (Darias) claro.

AN: Para ti y para mí… se va a meter Carolina mi paisana ahí sin saber nada.

CD: ¿El qué?

AN: Que se va a meter Carolina (Darias) en Sanidad sin saber nada de eso. Tío, yo lo veo una locura.

CD: Bueno, tendrá que poner a alguien por debajo

AN: Por eso te estoy diciendo. Bueno, ya lo hablamos mañana. Descansa.

CD: A ver si me va a tocar irme para Madrid.

Domínguez hace este comentario en tono de broma, pero Navarro le alimenta el ego diciéndole que «huele» su nombre como, quizás, segundo de Carolina Darias.

AN: Bueno, yo. Sabes que se huele tu nombre también. ¿No?

CD: ¿En serio?

AN: Venga. No te hagas el tonto conmigo, tío. Venga, Conrado. Venga ya de mariconadas, tío… Bueno, mañana me voy ya. No, no, mira, yo hablé con mi tío (Julián Navarro, un histórico del socialismo canario). Me mira y dice… No, ese es de la casa. No te hagas el tonto. No me hagas el tonto. Mañana hablamos.

CD: Venga. Vale, Vale. Tú sabes, a mediodía.

AN: Sí, porque, mira, yo cojo el vuelo de las cuatro. ¿Vale? Pues vale.

CD: Vale.

AN: Estaré en mi casa a la una, más o menos. ¿Vale?

CD: Venga. Perfecto. Venga, un abrazo. Hasta mañana.

AN: Un abrazo, amigo. Chao. Chao. Chao.

El lunes 15 de marzo de 2021 la Policía confirmó una reunión entre Navarro, El Mediador, el empresario Alberto Montesdeoca y Conrado Domínguez en la sede de la Consejería de Salud. Ese mismo día también El Mediador y el director general de Salud se reunieron con la empresa Suministros Archipiélago y con Miguel Bolañoz para tratar el tema de «máquinas expendedoras vending».

El propio Navarro declaró que a Montesdeoca «se le prometió rebajar la sanción, se habló con el director canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, con Bernardo Fuentes Curbelo, con la consejera de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, el jefe del servicio de Ganadería Cardona y otros cargos relacionados con el mencionado expediente y nadie hizo nada». Y añadió que «Bernardo Fuentes Curbelo consiguió rebajar un poco la sanción, pero no lo que pretendía ni lo que habían acordado con Alberto Montesdeoca. Fueron un poco más de 70.000 euros».

En un chat de WhatsApp entre Domínguez y Navarro se hace referencia a este tema del ganadero. Domínguez llegó a escribir a Navarro sobre este asunto que «lo recurra bien justificando y le echamos una mano», tal y como consta en el sumario del caso Mediador.