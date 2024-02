Eduardo Inda ha valorado el ridículo antológico que hizo una reportera de RTVE durante los Premios Goya. Mientras se emitía el programa en directo, Inés Hernand quiso entrevistar a Pedro Sánchez y acabó deshecha en halagos: «Eres un icono presi, te queremos», gritó llena de entusiasmo. Una situación que al director de OKDIARIO le ha recordado a Kim Jong-un con sus súbditos.

«Así aplauden hasta romperse las palmas de la mano y dislocarse las muñecas los súbditos norcoreanos y los altos cargos de la dictadura estalinista cada vez que se topan con el líder supremo Kim Jong-un. Y lo hacen más por placer ajeno, el del jefe naturalmente, que por placer propio, porque si no actúan así corren serio riesgo de acabar fusilados o despedazados por esas jaurías de perros en las cuales acostumbra a introducir el líder supremo a quienes considera enemigos o a quienes no le hacen la pelota», arranca su crítica Inda.

El director de OKDIARIO cree que «hasta a Kim Jong-un le hubiera provocado sonrojo, vergüenza ajena, la forma en la que le alabó el pasado sábado en la gala de los Goya una reportera de Televisión Española al presidente del Gobierno». «‘Presi eres un icono, presi te queremos’, dijo como si fuera una grupie», critica Eduardo Inda.

El periodista también se pregunta cómo es que nadie en RTVE haya tomado cartas en el asunto y haya despedido a la reportera: «Hasta el momento nadie de Televisión Española ha puesto de patitas en la calle a esta bufona. Pero mas allá del acto bufonesco de la bufona en sí, hay algo tanto o más peligroso que transluce tras esa vergonzosa actuación de la reportera y es que vamos camino de una autocracia, de un régimen de líder y partido único».

Y sentencia: «Y yo me pregunto… la que se hubiera montado en este país si quien alaba de forma tan babosesca a un líder es una reportera de Telemadrid a Isabel Díaz Ayuso. No hace falta que les responda porque es tan obvia la respuesta que me daría vergüenza aclarársela».