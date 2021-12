Los hechos son los siguientes: el Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez ha subvencionado con 700.000 euros en 15 meses a la empresa Industrias Plásticas Playbol S.L., mercantil dedicada a la fabricación de plásticos que, en junio de 2018, -justo cuando el PSOE alcanza el Gobierno- se hizo con Playbol SA, cuyo administrador único y apoderada siguen siendo -pese al aparente traspaso del negocio- Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón, padres del presidente del Gobierno, que cobran de la sociedad subvencionada una cantidad mensual por la cesión.

Si bien el padre del presidente es tajante: «Traspasé el negocio y ya no tengo nada que ver», lo cierto es que los datos del Registro Mercantil no avalan esa desvinculación plena del negocio, pues el progenitor del jefe del Ejecutivo sigue en su cargo, renovado en 2019 -más de un año después de que, supuestamente, fuera traspasado-, y su madre continúa como apoderada desde 2010. Los propietarios de Industrias Plásticas Playbol S.L., desde 2016, son los hermanos María del Carmen y Francisco José Albert de León, que, sin embargo, no tienen vinculación mercantil alguna con la sociedad en la que siguen figurando los padres de Sánchez como administrador único y apoderada, respectivamente.

Obviamente, el traspaso debe realizarse a través de un contrato por escrito donde figuren todas las condiciones: el precio y la transmisión de la propiedad o del derecho de uso que corresponda de los distintos elementos que conformen el negocio. Según el padre de Sánchez, su desvinculación de Playbol S.A. es total, algo que desmiente el Registro Mercantil. Es más: ambas empresas comparten la misma línea telefónica, dato que revela la existencia de una vinculación en el tiempo que confirman los trabajadores de Industrias Plásticas Playbol SL. cuando aseguran a OKDIARIO que ambas forman parte de un mismo grupo empresarial porque «somos los mismos».

Los mismos o no, lo cierto es que los 701.000 euros de ayudas del Gobierno a Industrias Plásticas S.L. la empresa que se hizo, supuestamente, con la empresa de los padres de Pedro Sánchez, requieren de una explicación en profundidad por razones obvias. Para despejar cualquier sombra de duda, el Gobierno no puede permanecer de canto ante un asunto que conviene aclarar hasta sus más mínimos detalles. Porque de lo que estamos hablando es, nada más y nada menos, que de la herencia del jefe del Ejecutivo. Así de claro.