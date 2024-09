Gol por la escuadra del Tribunal Supremo a Javier Tebas

Javier Tebas, presidente de la Liga, no gana para disgustos. Otra vez los tribunales de justicia le han quitado la razón. En este caso ha sido el mismísimo Tribunal Supremo, que ha echado por tierra todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en el recurso contra la sentencia que concluyó que no se podían realizar partidos oficiales de la competición doméstica fuera del territorio español, tal como defendía en 2021 la Federación Española de Fútbol. La Liga había planificado la celebración de un partido en Miami -Girona-Barcelona-, encuentro que no pudo celebrarse en Estados Unidos porque la Real Federación Española de Fútbol lo impidió a instancias de la FIFA, que determina que los partidos oficiales de una competición nacional regular «deben disputarse en el territorio de la misma asociación nacional».

A Tebas le entró un ataque de celos porque la RFEF sí organizaba partidos fuera del territorio nacional, pero la diferencia está en que la FIFA se refiere a los partidos oficiales de una «competición nacional regular» como los de la Liga y no los de la Supercopa. En cualquier caso, el revolcón del Tribunal Supremo a Javier Tebas se suma a otros bofetones judiciales de los que ha sido objeto en los últimos tiempos. Va presumiendo de jurista, pero en los tribunales no gana un juicio. En su día, y en el caso que nos ocupa, Tebas se mostró dispuesto a acudir hasta al Tribunal Supremo porque «la internacionalización del fútbol español es clave para el futuro de la industria». Pues bien, al Supremo que se fue y la Sala de lo Civil del Alto Tribunal le ha dejado de nuevo en evidencia. Ha quedado como Cagancho en Almagro. De un tiempo a esta parte, Javier Tebas no gana un pleito. Eso sí, las costas no las paga él con su sueldo de 3,6 millones de euros al año, sino la Liga. Menudo es.