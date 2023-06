Feijóo, con paso firme hacia La Moncloa

No hay demasiados cambios en la encuesta de Data10 para OKDIARIO: el PP de Feijóo sube un escaño, el PSOE de Sánchez crece otros dos a costa de Sumar y Vox conserva cómodamente la tercera plaza, si bien se deja un par de diputados en relación con la semana anterior. Por bloques, una mínima mejoría de la izquierda, que sube un diputado que pierde la derecha. En números: 140 diputados para el PP, 98 para el PSOE, 42 para Vox y 29 para los de Yolanda Díaz. Una cómoda mayoría absoluta para Feijóo con el apoyo de los de Abascal: 182 por 127 para el socialcomunismo, una diferencia abismal. Se observa, con el paso de los días, que PP y PSOE se reafirman y van lentamente pescando en sus respectivos caladeros. Lo que crece el PP es lo que se deja Vox y lo que sube el PSOE es lo que pierde Sumar, que a estas alturas parece que se desinfla semana tras semana. Si Yolanda Díaz era la gran esperanza para que Sánchez retuviera el poder, el experimiento no cuaja, porque todas las izquierdas a la izquierda del PSOE tendrían 6 escaños menos que los logrados por Podemos en 2019. Eso sin tener en cuenta que entonces Más País (Compromís y Más Madrid) lograron 3 asientos y ahora van en la formación de Yolanda Díaz. O sea, que echando números la extrema izquierda pierde 9 diputados. De modo que las cuentas de la lechera no salen ni por asomo.

Desde que Pedro Sánchez anunciase la convocatoria de elecciones, la tendencia es que los populares se mantienen firmes por encima del 34% de los votos, mientras que los socialistas crecen a mayor ritmo impulsados por la pérdida creciente de Sumar. Ahora bien: los bloques permanecen sin grandes cambios y la mayoría absoluta del PP con el apoyo de Vox no parece peligrar en absoluto. Sánchez está cada día más cerca de su definitivo fracaso y Feijóo avanza firme hacia La Moncloa