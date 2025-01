España ya no es una democracia

Según Platón y Aristóteles, la democracia es el gobierno del pueblo, o sea, la forma de organización del Estado en la que las decisiones colectivas se toman por la ciudadanía mediante sistemas de participación y representación. Una simplificación bastante básica en la que encajarían como democráticos los referéndums organizados por Franco o las elecciones en Cuba y Corea del Norte.

Evidentemente, para que una sociedad se pueda definir como democrática hace falta algo más que votar. Es imprescindible un Estado de Derecho en el que las leyes decididas entre todos se hagan cumplir. Hace falta una separación de poderes para que los que legislan, quienes gobiernan y los que hacen que se apliquen las leyes se controlen entre ellos. Deben respetarse siempre unos derechos básicos o fundamentales, que ni siquiera la mayoría democrática pueda saltarse, como son el derecho a la vida, a la propiedad y a la seguridad; la igualdad; las libertades de expresión y de información; el derecho a pensar y creer en lo que se quiera, etc.

Hace menos de diez años, cuando en diciembre de 2015 Pablo Iglesias irrumpió con 69 diputados en el Congreso de los Diputados, muchos vimos en el evidente origen chavista de la formación morada un peligro para nuestra democracia. Por aquellas fechas nos contaron que, antes de perder su democracia, los venezolanos también decían aquello de que Venezuela no era Cuba, igual que algunos decían entonces que España no es Venezuela. Como si la pertenencia a la Unión Europea pudiera suponer algún freno en el proceso de bolivarización que entonces suponíamos que significaría el ascenso al poder de los podemitas.

Pero finalmente la formación morada ha quedado en un bluf porque sus contradicciones internas se hicieron patentes el día que los Iglesias – Montero se fueron a vivir al casoplón de Galapagar; y se ratificaron cuando descubrimos que acusaban a Errejón de no ser más que otro depredador sexual. Pero de las ascuas de Podemos surgió el incendio del sanchismo.

Los votos que Pedro Sánchez ha perdido por todos los casos de corrupción con los que está enfangado, por la amnistía a los golpistas catalanes y por sus continuas cesiones ante los etarras, los ha compensado desplazando su discurso hacia la extrema izquierda más radical para hacerse con los votos que antes iban hacia Pablo Iglesias y ahora encuentran en Pedro Sánchez a un bolivariano más guapo y con mucha mejor planta.

Pero el bolivariano guapo ha seguido exactamente el modelo chavista para la progresiva ocupación de todas las instancias de poder en España. Tenemos ya a un fiscal general del Estado imputado por, presuntamente, poner los intereses partidistas de Pedro Sánchez por encima de su sometimiento a la Ley. Tenemos a un Tribunal Constitucional integrado por una mayoría de activistas políticos dispuestos a pasar por encima de cualquier intento de limitar el poder de Pedro Sánchez.

Y tenemos dos proyectos más. El primero para permitir que Pedro Sánchez tome el control de todo lo que se publica en España mediante lo que ha dado en llamar, al más puro estilo orwelliano, su plan de regeneración democrática, que no es más que un proyecto de ley mordaza con la que quiere retirar la financiación mediante publicidad institucional de los medios que sean señalados por el dedo de Sánchez.

Y el segundo proyecto es la conocida como Ley Begoña, que impedirá las acusaciones populares para que una politizada Fiscalía sumisa a Sánchez sea la única que decida qué puede ser delito y qué no; y que también servirá para apartar de los procedimientos judiciales a los jueces que le dé la gana a Pedro Sánchez.

Sin olvidarnos de los constantes ataques y menosprecios al jefe del Estado por parte del presidente del Gobierno, en un claro intento por anular todo poder que limite el de Pedro Sánchez. No sé si España ya es como Venezuela o sólo lleva ese camino, pero de lo que no me cabe ninguna duda es de que ya no cumplimos los requisitos que nos permitan afirmar que seguimos siendo una democracia.