Se enciende la baliza y casualmente aparece la mano del PSOE

Venimos diciendo en esta página editorial que la imposición por parte del Gobierno a los automovilistas de las polémicas balizas de geocalización han llegado envueltas en un manto espeso de sospecha. En primer lugar, porque la firma Netun Solutions, inventora de la baliza V16, viene recibiendo desde hace años jugosas ayudas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y, en segundo, porque el «padrino» de la misma no es otro que el líder de los socialistas de Pontevedra, David Regades, ex diputado nacional del PSOE. Regades ‘presidió’ la puesta de largo del invento, baliza en mano, y la propia compañía no ocultó en su página web que el dirigente socialista jugó un papel fundamental en el desarrollo y consolidación empresarial de la sociedad. Netun Solution dice textualmente: «No vamos a hablar de aspectos tecnológicos del dispositivo, ni de regulación, ni siquiera de seguridad vial. En este artículo hemos optado por hablar de personas, porque sin ellas, sin su dedicación y apoyo, no habríamos llegado a donde estamos hoy y nunca hubiéramos inaugurado oficina alguna. Por eso queremos dar las gracias a todas las instituciones que han confiado en nosotros y a las personas que están detrás; personas como David Regades, Delegado de Zona Franca, y otras muchas que no figuran aquí, pero que sí están presentes en nuestras mentes y en nuestro agradecimiento».

De bien nacidos es ser agradecidos y la empresa de la baliza no oculta que sin el apoyo del dirigente del PSOE su suerte habría sido distinta. Ahora bien, no estaría de más que concretaran el concepto de «apoyo», porque una cosa es prestarse a una foto y otra, bien distinta, «estar detrás» -como se aseguraba en la web corporativa-. ¿Qué es eso de «estar detrás»? ¿Estar detrás es servir a los intereses empresariales de Netun Solutions? Y si así fuera, ¿a cambió de qué? Porque estamos hablando de una empresa que ha recibido ayudas públicas antes de ser premiada con el «gordo» que supone elegir su baliza obligando a millones de automovilistas a rascarse, sí o sí, el bolsillo.