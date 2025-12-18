La E del PSOE es de encubridores

En un rapto de candidez superlativa, podría creerse que ante una primera denuncia de agresión sexual el PSOE pudo arrastrar los pies por falta de reflejos. Ante una segunda denuncia con idéntica respuesta -nula-, cualquiera ya tendría la mosca detrás de la oreja. Y a la tercera denuncia ante la que el PSOE mirara para otro lado, la conclusión sería que el socialismo ha funcionado y funciona como un partido de encubridores. Porque desde que estalló el escándalo de Paco Salazar, el libidinoso colega de Pedro Sánchez, lo cierto es que no hay día que no conozcamos una nueva denuncia por agresión sexual en el PSOE. Y todas con el mismo patrón: las denuncias quedaron en saco roto. Eso del «Yo sí te creo, hermana» no funciona en el socialismo español. Hablamos de agresiones sexuales y de acoso laboral, que a menudo cursan de forma paralela. Otro ejemplo: el PSOE ha estado encubriendo una denuncia por acoso laboral por razón de género contra el jefe de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) presentada por una agente de su plantilla. La denuncia, fechada el 24 de septiembre de 2025, fue ignorada por el gobierno municipal socialista, que no activó los protocolos de protección obligatorios, no abrió expediente disciplinario, ni ordenó investigación alguna. En lugar de eso, tramitó el caso como si se tratara de un simple expediente de riesgos laborales y acabó archivándolo sin consecuencias. Todo ello aplicando un protocolo que aún no estaba en vigor legalmente. Lo que hizo el PSOE, en suma, fue desplegar toda una operación institucional para minimizar una denuncia gravísima y evitar cualquier consecuencia para el alto mando denunciado.

El protocolo municipal para la gestión de conflictos y acoso fue aprobado en Junta de Gobierno el 25 de abril de 2025, pero no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 28 de octubre. La denuncia de la agente fue presentada el 24 de septiembre, más de un mes antes de que el protocolo tuviera validez legal. A pesar de ello, el Ayuntamiento socialista lo utilizó como base para tramitar y archivar el caso, evitando así aplicar el Real Decreto 247/2024 (de obligado cumplimiento en casos de acoso por razón de género en el sector público). Con tantos casos sobre las siglas, habrá que concluir que la E del PSOE es de encubridores.