Los christmas navideños y las familias reales

Como todos los años por estas fechas, Felipe, Letizia y sus hijas Leonor y Sofía felicitan a los españoles estas fiestas con el tradicional christmas. Este año lo hacen con una foto familiar tomada en la localidad de Valdesoto, galardonada como «Pueblo Ejemplar de Asturias 2025», ejemplo y reconocimiento a los municipios pequeños, con la protocolaria frase «Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026» y firman, junto a los actuales reyes, sus hijas, Leonor y Sofía. La felicitación de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, por su parte, incluye a los cinco perros de la familia, fotografiados posando junto a un árbol navideño: Jan y Sara, los queridos labradores retriever, entre otros. De hecho, Jan, que es de color negro, se convirtió, también, en el inesperado protagonista el día que la hija menor de Felipe y Letizia abandonó la casa para seguir con sus estudios y allí estuvo presente en la despedida. En cuanto a Sara, con pelaje marrón y de la misma raza, fue un regalo de los reyes a la princesa de Asturias con motivo de su Primera Comunión.

Resulta curioso observar la evolución de la Familia Real a través de los christmas navideños, con la aparición cada año y durante un tiempo de nuevos miembros que se incorporaban a la fotografía que ilustraba la felicitación.

Fue en 2004 cuando Letizia apareció por primera vez en el christmas navideño y fue el último que lo hicieron todos los miembros de la Casa Real al completo. Incluidos Iñaki Urdangarin y Jaime de Marichalar.

Y en 2005 es cuando aparecen los reyes Juan Carlos y Sofía rodeados de sus nietos en un burdo montaje que dio mucho que hablar. ¿Es posible que no fueran capaces de reunir a todos ellos y que tuvieran que asirse al citado montaje y encima chapuceramente hecho, donde la niña Victoria Federica parecía no tener brazos? En 2006 la Familia Real se divide. Por un lado, los reyes y, por otro, la felicitación de Felipe y Letizia con su hija Leonor teniendo como fondo una chimenea. De ahí en adelante, «cada oveja con su pareja». En 2007, Felipe y Letizia con su hija Leonor y donde se incorpora el nuevo miembro de la familia, la bebé Sofía, en el jardín de La Zarzuela. Juan Carlos y Sofía rodeados, de nuevo, de todos los nietos. Se especuló si era otro montaje como el de 2005, pero La Zarzuela lo negó.

En el christmas de 2008, solas las dos niñas, Leonor y Sofía, que año tras año, lógicamente, van creciendo hasta llegar a la mayoría de edad de ambas. Y, por primera vez, Juan Carlos y Sofía utilizan una imagen religiosa para la felicitación, tema que la Familia Real no suele hacer, a diferencia de otras monarquías, incluyendo la británica, donde el tema religioso sigue siendo fundamental (no olvidemos que el rey es el jefe de la Iglesia de Inglaterra), sobre todo en Navidad. Y volviendo a la española, en alguna ocasión los reyes vuelven a incluir a sus nietos, los hijos de Elena y Cristina: Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar y Borbón y Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene Urdangarín y Borbón.

En el christmas de 2011, Leonor y Sofía estampan sus firmas respectivas, que hasta entonces no lo habían hecho y en 2014 se utiliza para felicitar a los españoles la fotografía de la proclamación de Felipe y Letizia como reyes de todos los españoles, el 19 de junio de 2014.

El recurso de la chimenea

La mayoría de los protagonistas reales de los christmas navideños y, salvo excepciones, suelen elegir la chimenea, encendida, of course, para posar en la fotografía con la que felicitan las Navidades. Como se hizo para el christmas de 2006 de la Familia Real española. También utilizaron el fuego de la chimenea de palacio, el príncipe Alberto de Mónaco, su esposa Charlene y sus hijos mellizos.

En Dinamarca, la reina Mary, la primera persona nacida en Australia que se convertiría en reina consorte por su matrimonio con el rey Federico X, fue muy original, fotografiándose encendiendo la primera vela en un ambiente relajado y casero.

En Noruega, los actuales reyes Harald V y la reina Sonia fueron mucho más originales que los daneses publicando la receta de su mousse de Navidad con sabor a pan de jengibre, como Harry y Meghan del Reino Unido con una serie de recetas navideñas, mientras que Carlos y Camilla, una postal con una imagen sobria y elegante. Guillermo y Kate Middleton aportaron una serie de recetas navideñas.

La familia real británica suele reunirse en Sandringham House, en la zona costera de Norfolk. Aquí disfrutan de un menú tradicional compuesto por un relleno casero de salvia y cebolla, coles de Bruselas con tocino y castañas y, a veces, apio de campo y zanahorias. Luego, puré de patatas. Y de postre: pudin de Navidad con salsa de brandy, un trozo de chocolate, un pastel de Navidad y una selección de pasteles. Para que no se produzca un barullo o desorden en la cena navideña, a cada invitado se le asigna un lugar con su nombre.

La Familia Real de Bélgica ha sido muy sobria con su christmas: un gran árbol navideño bien adornado presidiendo la entrada del Palacio Real.

Y en todos los palacios reales, las chimeneas permanecen siempre encendidas, apareciendo en la mayoría de las felicitaciones.

