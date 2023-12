El buen inicio de Milei

Decía el otro día que Javier Milei había adoptado una serie de medidas económicas nada más hacerse cargo de la presidencia argentina que van en la buena dirección, pues contribuirán a estabilizarla para que, una vez logrado esto, puedan crearse las bases sobre las que crear una buena prosperidad, pero que debía acelerar, pues la situación de Argentina es crítica y el margen que pueda tener para realizar reformas es ahora cuando mayor puede ser.

Pues bien, Milei anunció a los argentinos un conjunto de medidas para cambiar el rumbo en el que el peronismo sumió a Argentina durante ochenta años. Son medidas que buscan liberalizar la economía, eliminar trabas y obstáculos para que la economía pueda prosperar por sí misma, para que no sea una economía sostenida artificialmente, una economía pobre que viva del subsidio. Las medidas de Milei pretenden crear las condiciones para que Argentina despegue con la capacidad productiva privada. Tiene ingentes recursos naturales, tiene capacidad laboral y sólo hace falta que tenga libertad económica para poder crecer, y eso es lo que pretende Milei con sus medidas.

Dichas medidas van desde la derogación de las leyes de alquileres, abastecimiento, observatorio de precios o compra nacional a la privatización de las empresas públicas, pasando por la modernización del régimen laboral.

Son medidas urgentes, medidas que no hay que desaprovechar. Argentina ha encontrado una última oportunidad y no puede dejar que pase de largo. Las medidas de Milei son un auténtico plan de estabilización que deben cumplir si quieren que la economía argentina resucite. España hizo su plan de estabilización y se incorporó al mundo desarrollado. Argentina puede hacer lo mismo ahora.

Milei tiene no más de seis meses para poder poner en marcha todo su proyecto reformista, de desregulación de la economía argentina, porque si espera más tiempo para ejecutarlo, el peronismo tendrá más capacidad para revolverse y tratar de impedir las reformas. Milei ha de acelerar. Por eso, si comenzó bien con algunas medidas y su decisión de reducir el gasto público, la continuación con esta relación de tantas medidas desregulatorias tan importantes es una magnífica noticia.

Por supuesto, la izquierda más reaccionaria y antigua dice que es la ultraderecha, que va a desmantelar toda la economía argentina. Que digan eso es la prueba del nueve de que Milei va por la buena dirección. No va a desmantelar la estructura económica argentina, entre otras cosas porque, más allá de la política del subsidio, no la hay. Va a sentar las bases para que haya un tejido productivo, va a dar esperanza a los argentinos. Ojalá que no desfallezca y logre llevarlo adelante.