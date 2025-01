Ocho propósitos de año para un taurino

Es frecuente escuchar en España «me gustan los toros», «soy católico», al compás de un «pero no practico», que viene a significar: no piso un templo nunca.

Se puede ser taurino, católico, por raíces. Sin duda. Pero ni serás taurino, ni católico íntegro. Querido taurino, sé taurino practicante. Verás las ventajas que vas sintiendo conforme cumplas algunos de estos propósitos de año nuevo. Descubrirás en ti una fuerza que te trasciende, que te penetra. Ir a los toros es sanador cuando la primavera empieza a descorcharse en las yemas de los árboles.

Propósito 1

Empieza por proponte ir a la plaza de tu pueblo o de tu ciudad. Y si puedes, haz un viaje de peregrinación. Descubre ferias próximas en tu región. O piensa qué lugar te gustaría visitar en feria. Traza la ruta, discurre y cúmplelo.

¿Te das cuenta de la de lugares a los que puedes ir? Sevilla, Madrid, Valencia, Bilbao, Nimes, Arles, Lima, Cali, Aguascalientes… Ya tienes un motivo para querer vivir toda tu vida. ¿Que no tienes con quién? Un taurino siempre tiene con quién. Con tu soledad, como un torero. Con el amor de tu vida, con tu cuadrilla. O con los miles de taurinos que peregrinan a las plazas del mundo cada día de feria para contemplar el milagro de la valentía. Ahí surgen amistades para siempre. ¡Y amores!

Propósito 2

No menos importante es pensar en toreo. Habla su lenguaje. No por casualidad el español tiene un idioma con metáforas directas de la tauromaquia. Úsalas. Es posible que en poco tiempo notes sus beneficios liberadores y el rayo de su fuerza. Recibe a puerta gayola. Pon un par de banderillas como Dios manda. Detecta cuándo se necesita un buen puyazo, o cuándo algo no tiene ni un pase. Aprende también a mirar desde la barrera, y al saltar al ruedo por amor al prójimo.

Propósito 3

Descubre al menos un torero esta temporada. Cartel que veas que no sepas quién es el que torea, dale una oportunidad. Y no juzgues por su edad, como no te gustaría que te juzgaran a ti por la tuya.

Propósito 4

Por favor, es muy importante que exijas toros bravos y variados. La tauromaquia es la batalla del toro, no una danza acrobática del torero. Intenta fijarte en el cartel completo, y entender al toro y al matador. Por lo que no te conformes con los carteles de siempre. Ni seas arrogante con un torero delante de un Miura o un Dolores Aguirre. La tauromaquia es un reto y debes exigir calidad porque, como aficionado en tu camino a la perfección espiritual, la necesitas y, por ello, no sirve cualquier cosa.

Propósito 5

Si tienes hijos, llévalos. La familia que va a los toros unida permanece unida. A partir de ese momento, tendrás siempre alguien con quien hablar en el letargo del invierno, en la efervescencia del verano y en el poso de las vendimias y romerías.

Propósito 6

Si tienes amigos antitaurinos, invítales a que te acompañen. E intenta mostrarles por qué esta feria es digna de la eternidad de los tiempos. Explícales los detalles, como lo hicieron contigo las primeras veces.

Propósito 7

Es muy importante que no te escondas. Tú eres taurino. No renuncies a tu condición en ningún lugar ni en ningún foro. No hay motivo para apostatar. Sé digno.

Propósito 8

Y cuando te sientas vencido, triste o abatido, piensa en esa tarde de toros en la que soñaste al ver a un hombre luchar. Si en ese momento tienes miedo, no te avergüences, siente el miedo y afróntalo, como los de traje de luces.

Justo entonces entenderás lo importante que son las peregrinaciones por los templos de planta redonda y piso de arena. Ponte el mundo por montera, mira de frente a tu toro. Prepárate para hacer una buena faena. ¡Feliz año!