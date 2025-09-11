«Es una pasada»: La Dyson Cyclone V10 aspira como un modelo con cable, no se atasca con el pelo y está rebajada 120 €

Las aspiradoras van muy bien para limpiar los suelos de casa, pero si no tienen cable, mejor. Es verdad que muchos modelos sin cable ganan movilidad a cambio de perder potencia, pero eso no pasa con la Aspiradora Dyson Cyclone V10 Absolute. Esta dura hasta una hora, tiene 150 AW de potencia y no pierde absolutamente nada de fuerza hasta que se agota por completo, ¡y está de oferta por 120 € menos!

Es un modelo muy atractivo si tienes perros o gatos en casa, ya que cuenta con tecnología especial antienredos. También te va a venir muy bien si quieres una solución que te permita limpiar más que los suelos, ya que viene con 6 cabezales intercambiables, y si sois alérgicos en casa, porque está totalmente sellada y sus filtros HEPA son muy efectivos.

Por qué la recomendamos

Aspira pelos, suciedad y todo lo que se cruce con una facilidad sorprendente.

Da entre tres modos de potencia a elegir, pero el más bajo es perfecto para limpiezas diarias.

Pesa muy poco, así que la puedes mover con bastante facilidad.

Trae un montón de accesorios para distintas superficies y se puede convertir en aspirador de mano.

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 399 €

Aspiradora Dyson Cyclone V10 Absolute

Lo mejor de la Aspiradora Dyson Cyclone V10 Absolute es que no solo pesa poco, sino que además no se corta a nivel de potencia. Aspira mucho más que la mayoría de modelos que hay en el mercado, y además tiene una batería que dura hasta una hora. Hasta que esta se acaba, la aspiradora no pierde nada de potencia en ningún momento, así que te permite aprovecharla hasta el último segundo cuando estés haciendo limpiezas a fondo.

Como el brazo se puede quitar, puedes convertirla en aspiradora de mano para limpiar el interior de coche o zonas más complicadas. De hecho, trae un montón de accesorios para el pelo de mascotas, rincones, zonas estrechas y mucho más. No importa si tienes distintos tipos de suelo en casa, si hay mascotas o si suele acumularse mucha suciedad rápidamente, esta Dyson siempre cumple.

Esto opinan quienes la tienen

Como puedes ver con las reseñas que hemos recopilado a continuación, esta aspiradora inalámbrica es toda una sorpresa para quienes la compran. Su precio es lo que más rechazo causa, pero sus resultados acaban convenciendo:

«Tengo dos perros que sueltan mucho pelo, y la verdad que va genial para recoger pelo y cuando vienen del campo con mucho barro también.»

«Aspira mucho, la batería dura para aspirar un piso de unos 100m y de muy buena calidad de acabados y funcionalidad.»

«Es una pasada de aspiradora, en el mínimo aspira bastante y le dura mucho la batería.»

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 399 €

Si la compras ahora en Dyson, además de conseguirla a uno de sus precios más bajos, la marca te garantiza que la tendrás en casa en un plazo máximo de 72 horas. ¡Hazte con ella!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping