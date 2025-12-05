Es una mesa con la que vas a sorprender a tus visitas y la tienes por 20 € en IKEA

Lo típico: tienes visita en casa, vais a tomar algo en la terraza y te falta espacio en la mesa para colocar la bandeja con las bebidas y el picoteo. Pero, ¿y si la bandeja fuera la propia mesa? Esa es la premisa del diseño de la Mesa Gladom, una pieza de mobiliario perfecta para tu terraza, tu dormitorio o tu salón, de diseño simple y blanco con acabado metálico de lo más minimalista que tienes ahora mismo rebajada a solo 19 € en IKEA.

Una mesa que funciona tanto como mesita de noche como de mesa auxiliar, y que además se convierte en bandeja al poder extraer su parte superior. Es perfecta para cualquier tipo de vivienda.

Por qué la recomendamos

Tiene una bandeja superior extraíble con bordes elevados perfecta para llevar cosas.

Es muy ligera y fácil de mover, pero también muy estable y resistente.

Mide 53 x 45 cm y soporta hasta 10 kg de peso sin problemas.

Está hecha de acero con revestimiento en polvo que la hace mucho más duradera y fácil de limpiar.

Comprar en IKEA por ( 29,99 € ) 19,99 €

Mesa Gladom

Lo que hace más especial a la Mesa Gladom es que es mucho más versátil de lo que parece. La puedes tener como mesita de noche o colocarla como mesa auxiliar junto al sofá; pero también puedes extraer su bandeja y usarla para llevar lo que quieras a cualquier parte, sobre todo cuando hay visitas en casa. Es un diseño de doble uso que a la vez es su mayor atractivo, además, como está hecha de acero con revestimiento en polvo, tiene un diseño minimalista que encaja con cualquier espacio, es muy fácil de limpiar y muy resistente. La vas a tener en casa durante muchos años sin problemas.

Por su tamaño, es ideal sobre todo para pisos pequeños, viviendas modernas o incluso terrazas. De hecho, es muy recomendable si quieres una mesita de apoyo cerca del sofá, o en la terraza para facilitar las cosas cuando hay visita.

Esto opinan quienes la tienen

Su adaptabilidad, sencillo y transformable diseño y buenos acabados tienen a los usuarios más que contentos con esta mesa. Puedes leer varias reseñas reales a continuación:

«Se adapta muy bien a diferentes ambientes y es muy práctica al poder utilizar la bandeja por separado.»

«Me encanta. Compré la blanca. Es atractiva, estable, versátil. Me gustó tanto, que compré una segunda mesita.»

«La uso como mesa de terraza. Es cómoda porque la parte superior es como una bandeja y la puedo sacar, llevar a la cocina, poner las cosas y traerlo todo de una.»

Si la compras ya, podrás recoger la mesa gratis en tu IKEA más cercano o en puntos de recogida, o pedir también la entrega a domicilio. Tú decides.

