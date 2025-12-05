Es una mesa con la que vas a sorprender a tus visitas y la tienes por 20 € en IKEA
La mesa Gladom tiene un descuento de 10 € en IKEA y es el complemento perfecto para tu dormitorio, tu salón o incluso tu terraza por su doble uso.
Lo típico: tienes visita en casa, vais a tomar algo en la terraza y te falta espacio en la mesa para colocar la bandeja con las bebidas y el picoteo. Pero, ¿y si la bandeja fuera la propia mesa? Esa es la premisa del diseño de la Mesa Gladom, una pieza de mobiliario perfecta para tu terraza, tu dormitorio o tu salón, de diseño simple y blanco con acabado metálico de lo más minimalista que tienes ahora mismo rebajada a solo 19 € en IKEA.
Una mesa que funciona tanto como mesita de noche como de mesa auxiliar, y que además se convierte en bandeja al poder extraer su parte superior. Es perfecta para cualquier tipo de vivienda.
Por qué la recomendamos
- Tiene una bandeja superior extraíble con bordes elevados perfecta para llevar cosas.
- Es muy ligera y fácil de mover, pero también muy estable y resistente.
- Mide 53 x 45 cm y soporta hasta 10 kg de peso sin problemas.
- Está hecha de acero con revestimiento en polvo que la hace mucho más duradera y fácil de limpiar.
Mesa Gladom
Lo que hace más especial a la Mesa Gladom es que es mucho más versátil de lo que parece. La puedes tener como mesita de noche o colocarla como mesa auxiliar junto al sofá; pero también puedes extraer su bandeja y usarla para llevar lo que quieras a cualquier parte, sobre todo cuando hay visitas en casa. Es un diseño de doble uso que a la vez es su mayor atractivo, además, como está hecha de acero con revestimiento en polvo, tiene un diseño minimalista que encaja con cualquier espacio, es muy fácil de limpiar y muy resistente. La vas a tener en casa durante muchos años sin problemas.
Por su tamaño, es ideal sobre todo para pisos pequeños, viviendas modernas o incluso terrazas. De hecho, es muy recomendable si quieres una mesita de apoyo cerca del sofá, o en la terraza para facilitar las cosas cuando hay visita.
Esto opinan quienes la tienen
Su adaptabilidad, sencillo y transformable diseño y buenos acabados tienen a los usuarios más que contentos con esta mesa. Puedes leer varias reseñas reales a continuación:
- «Se adapta muy bien a diferentes ambientes y es muy práctica al poder utilizar la bandeja por separado.»
- «Me encanta. Compré la blanca. Es atractiva, estable, versátil. Me gustó tanto, que compré una segunda mesita.»
- «La uso como mesa de terraza. Es cómoda porque la parte superior es como una bandeja y la puedo sacar, llevar a la cocina, poner las cosas y traerlo todo de una.»
Si la compras ya, podrás recoger la mesa gratis en tu IKEA más cercano o en puntos de recogida, o pedir también la entrega a domicilio. Tú decides.
