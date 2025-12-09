El altavoz portátil más recomendado para exteriores: es potente, resistente y con 20 horas de batería

Te encanta organizar reuniones o fiestas en tu terraza, patio o jardín; pero odias que la música no suene bien en estas ocasiones tan especiales. ¿La solución? El Altavoz Bluetooth JBL Charge 5, con 40 W de potencia, autonomía de 20 horas y Bluetooth 5.1 que te permitirá disfrutar de música con la fuerza que quieras en cualquier lugar, y que ahora está rebajado 60 € en Fnac.

Un altavoz tan portátil como potente que no falla ni para hilos musicales ni para hacer que la música sea lo único que se escuche. Va genial en interiores, pero aún mejor en exteriores.

Por qué lo recomendamos

Sonido JBL Original Pro, con doble grave y controlador optimizado para ofrecer una experiencia más profunda e inmersiva.

Tiene 40 W de potencia que no flaquean nunca, lo que lo hace ideal para espacios abiertos.

Su batería aguanta hasta 20 horas y tiene función de powerbank si necesitas cargar tu móvil.

Es robusto, compacto y resistente tanto al polvo como al agua (IP67).

Comprar en Fnac por ( 199,90 € ) 139,90 €

Altavoz Bluetooth JBL Charge 5

A diferencia de muchos altavoces inalámbricos, el Altavoz Bluetooth JBL Charge 5 no pierde un ápice de claridad y calidad en exteriores. Con su potencia de 40 W y su combinación de altavoz de gran amplitud, tweeter de 20 mm y doble radiador pasivo, abarca tanto agudos cristalinos como graves profundos sin que haya distorsión alguna. Consigue un sonido muy nítido y con fuerza que parece más propio de un altavoz cinco veces más grande. Además, como tiene una buena batería, alcanza una autonomía de 20 horas de reproducción y lo puedes usar incluso como batería externa para tu móvil u otros dispositivos. Es tan bueno como versátil, y eso que solo mide 22,3 x 9,6 x 9,4 centímetros.

Si te gusta que en toda fiesta haya buena música, no puedes vivir sin canciones o simplemente quieres algo que le dé un buen hilo musical a tus barbacoas o a tu jardín, es una compra imprescindible.

Esto opinan quienes lo tienen

Por la calidad de sus materiales y del sonido que emite, quienes tienen este altavoz inalámbrico están más que satisfechos con él, como puedes ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación:

«Es un altavoz de lo mejor que he probado. Suena muy, muy bien y su diseño es muy bonito y de buena calidad.»

«Muy buen altavoz inalámbrico. Me fascina el sonido, que da muy buena fidelidad. Recomendado tanto para interiores como para zonas exteriores.»

«El altavoz tiene un sonido bastante bueno, con unos graves muy equilibrados, aunque distorsiona un poco a volúmenes altos. Tiene un bonito diseño, con acabados premium.»

Si lo compras ya, Fnac realiza el envío a domicilio en un plazo de 24 horas, tiempo de sobra si piensas regalarlo estas navidades. Además, también puedes recogerlo gratis en tienda en un día.

