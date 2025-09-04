Con esta aspiradora sin cable de Dyson sí querrás limpiar los suelos: ¡Ofertón con 110€ de descuento!

Limpiar los suelos de casa puede ser un auténtico infierno, sobre todo si vives con niños y mascotas. Afortunadamente, puedes cambiar por completo las tornas si usas un buen aspirador sin cable, y ahora mismo tienes la Aspiradora sin cable Dyson Cyclone V10, que aspira hasta alfombras con facilidad y tiene 1 hora de autonomía, rebajada a menos de 390 € (antes 499 €).

Dyson es famosa en el mundo del aspirado por sus diseños y prestaciones, y este modelo en concreto no falla en ese sentido. No importa si tienes suelos duros, moquetas, alfombras o lo que sea, este aspirador limpia todo sin enredos de pelos y, además, tiene un diseño convertible con el que se vuelve aspirador de mano. Son todo facilidades.

Por qué te la recomendamos

Tiene hasta 60 minutos de autonomía a plena potencia gracias a su batería.

El cepillo Motorbar tiene una tecnología antienredos que funciona a la perfección.

Da a elegir entre tres modos de potencia según lo que necesites.

Se puede convertir en aspirador de mano, para que la uses en cualquier parte.

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 389 €

Aspiradora sin cable Dyson Cyclone V10

Ni pérdidas de potencia, ni de batería. Lo que hace tan especial a la Aspiradora sin cable Dyson Cyclone V10 es que succiona con muchísima fuerza sin sacrificar autonomía, pero también limpia con más cabeza gracias al cabezal Motorbar, que levanta y atrapa el pelo sin dejar ni un solo enredo en el cepillo. Va como la seda aunque tengas gatos o perros que sueltan pelos larguísimos. No le estorban en absoluto.

Lo mejor es que hace eso como aspirador de escoba, pero también como aspirador de mano. Basta con quitar su brazo extensible para convertirla y usarla en el coche, en paredes, en muebles, sofás o donde necesites aprovechando todos los accesorios que trae. Y todo, además, con un filtro especial que evita fugas de partícullas, algo ideal para alérgicos.

¿Qué opinan sus compradores?

Quienes la usan, la recomiendan. Como puedes ver en las reseñas de la V10 Cyclone que hemos recopilado, la opinión general se resume en satisfacción, comodidad y potencia:

«¡Muy satisfecha! Hacía años que oía hablar de los dispositivos Dyson y posponía la compra. He dado el paso y debo decir que es un dinero absolutamente bien invertido.»

«Este aspirador sin cable hace la vida más fácil. Es manejable y ágil, tiene una gran potencia de succión y cuenta con todos los accesorios que se necesitan.»

«Llevo una semana usándola y la verdad estoy muy contenta. Quita todo el pelo de perro del suelo y sillones.»

Además del descuento, Dyson garantiza la entrega del aspirador en un plazo máximo de 72 horas, para que puedas usarla cuanto antes en tu día a día.

