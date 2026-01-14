El frigorífico que se adapta a tu cocina sin renunciar al espacio ni la frescura: Hisense No Frost

Si hay algo que no puede faltar en un hogar es una cocina y, si hay algo que no puede faltar en una cocina, es un frigorífico. ¿Estás buscando uno? Pues deberías echar un vistazo al Frigorífico Hisense No Frost. Este modelo cuenta con tecnología antiescarcha, pero también con un motor ultrasilencioso para evitar ruidos, cajón a 0 ºC y diseño establecido para encajar incluso en los espacios más estrechos sin problemas. ¿Y sabes lo mejor? Que está rebajado de 989 € a menos de 570 € ahora mismo.

El frigorífico que estabas buscando está aquí, con un descuento del 42% y con las prestaciones perfectas para cualquier hogar. ¡A por él!

Por qué lo recomendamos

Tiene una capacidad total de 372 litros, que da para muchos alimentos.

Su fondo reducido de menos de 60 cm hace que encaje en todo tipo de cocinas.

Su puerta se abre a 90º, así que no tendrás problemas con paredes.

Nunca supera los 35 dB, es muy silencioso.

Comprar en Worten por ( 989 € ) 569,99 €

Frigorífico Hisense No Frost

Son muchas las bondades que hacen que el Frigorífico Hisense No Frost destaque por encima del resto. Podemos empezar por la tecnología Metal-Tech Cooling de su interior, que mantiene una temperatura completamente uniforme, o el sistema Multi-Air Flow, que distribuye el aire por el interior para garantizar la frescura de todos tus alimentos frescos. Pero debemos seguir con su cajón a 0 ºC, su diseño Kitchen Fit pensado especialmente para cocinas pequeñas o su apertura de puerta a 90º. ¿La realidad de todo esto? Que es un frigorífico con el que guardarás perfectamente toda tu comida sin notar su presencia porque apenas hace ruido y con el que no tendrás problemas de escarcha ni hielo. Tal y como debe ser un electrodoméstico: diseñado para hacerte la vida más fácil.

Por eso mismo, es el tipo de frigorífico que encaja con cualquier hogar, pero sobre todo con aquellos que tengan cocinas abiertas o pequeñas. No hace ruido y además aprovecha hasta el último milímetro.

Esto opinan quienes lo tienen

Su poco ruido, la gran capacidad que tiene y, por supuesto, su precio. Estos son los 3 aspectos que más destacan todos los que tienen este frigorífico, como puedes ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación:

«La verdad es que estoy muy contenta con este frigorífico. Enfría rápido, mantiene la temperatura estable y apenas se escucha, cosa que agradezco muchísimo porque tengo la cocina abierta.»

«Era lo que buscábamos y por el precio de oferta no se podía dejar pasar la oportunidad. Súper espacioso y con los dos cajones para fruta y verdura.»

«¡Estamos encantados con este frigorifico! Lo compramos porque el combi se quedaba pequeño y este cumple perfectamente con nuestras expectativas.»

Además de la rebaja del 42%, Worten ofrece un servicio de entrega gratuita en un plazo máximo de 2 días laborables, junto con servicio de recogida del antiguo frigorífico y 100 días de prueba gratuita. ¡Aprovecha!

