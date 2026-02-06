Este mini móvil plegable cabe en la palma de la mano, tiene doble SIM y cuesta menos de 20 €
El nuevo Servo de 2025 es un teléfono móvil compacto, práctico y seguro. Perfecto como primer móvil o si buscas una vida sin notificaciones.
Necesitas un segundo teléfono para gestionar tu trabajo, estás pensando en regalar un primer móvil o, simplemente, te has hartado de tantos WhatsApps, correos y notificaciones. En cualquier caso, estás buscando un móvil compacto, práctico y limitado. ¿Conoces el Mini Móvil Servo 2025? Este teléfono plegable es muy pequeño, tiene una autonomía que dura días y evita el uso de apps por completo. Más limitado, pero más seguro que cualquiera, y ahora mismo lo tienes por 15 € en oferta.
Es un teléfono perfecto si quieres librarte de la rutina de los mensajes y la hiperconexión moderna, o si simplemente quieres un segundo móvil para gestionar asuntos profesionales.
Por qué lo recomendamos
- Al ser plegable, se reduce a tan solo 63 x 63 x 18 mm. No ocupa nada.
- Puede tener 2 tarjetas nano SIM simultáneas para gestionar más de una línea.
- Tiene autonomía para varios días sin tener que cargar.
- La cámara trasera, aunque limitada, va bien para hacer fotos rápidas.
Comprar en AliExpress por (
29,76 €) 15,53 €
Realmente, lo mejor del Mini Móvil Servo 2025 es que se aleja de la experiencia smartphone para ofrecer algo mucho más práctico y mucho más barato. Sí, tiene una pantalla HD de 1,77 pulgadas que se ve muy bien, doble SIM, espacio para expansión de memoria y cámara, pero lo mejor no es eso, lo mejor es que sirve para lo esencial y es mucho más seguro que cualquier móvil moderno. De hecho, viene con radio FM integrada, reproductor de música y vídeo y un jack de 3,5 mm para auriculares con cable, y hasta con linterna. Es como un móvil para supervivientes, o para quienes se han hartado de notificaciones y quieren una experiencia mucho más sencilla y tranquila.
Una batería envidiable que aguanta días de uso y un diseño tan compacto que cabe en la palma de la mano. Este móvil es perfecto si quieres cambiar tu ritmo de vida, si quieres regalarlo a un niño o si, simplemente, buscas un segundo terminal a muy buen precio.
¿Qué opinan quienes usan este teléfono?
Que están más que contentos por lo práctico y pequeño que es, aunque recalcan que hay que comprobar las tarjetas SIM con las que es compatible. A continuación te dejamos varias reseñas reales de usuarios:
- «Tiene radio incluso sin cable audífono. Soporta 2 SIM. Es pequeña, liviana y carga rápido.»
- «Buen teléfono, me encantan las funciones.»
- «Muy buen teléfono, llamadas telefónicas claras, buena vibración y más elegante.»
Comprar en AliExpress por (
29,76 €) 15,53 €
Cómpralo ya y lo recibirás en un plazo máximo de 8 días con un servicio de entrega totalmente gratuito. Si quieres cambiar a un móvil más pequeño, seguro y con menos distracciones, aprovecha.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
