Este mini móvil plegable cabe en la palma de la mano, tiene doble SIM y cuesta menos de 20 €

Necesitas un segundo teléfono para gestionar tu trabajo, estás pensando en regalar un primer móvil o, simplemente, te has hartado de tantos WhatsApps, correos y notificaciones. En cualquier caso, estás buscando un móvil compacto, práctico y limitado. ¿Conoces el Mini Móvil Servo 2025? Este teléfono plegable es muy pequeño, tiene una autonomía que dura días y evita el uso de apps por completo. Más limitado, pero más seguro que cualquiera, y ahora mismo lo tienes por 15 € en oferta.

Es un teléfono perfecto si quieres librarte de la rutina de los mensajes y la hiperconexión moderna, o si simplemente quieres un segundo móvil para gestionar asuntos profesionales.

Por qué lo recomendamos

Al ser plegable, se reduce a tan solo 63 x 63 x 18 mm. No ocupa nada.

Puede tener 2 tarjetas nano SIM simultáneas para gestionar más de una línea.

Tiene autonomía para varios días sin tener que cargar.

La cámara trasera, aunque limitada, va bien para hacer fotos rápidas.

Comprar en AliExpress por ( 29,76 € ) 15,53 €

Mini Móvil Servo 2025

Realmente, lo mejor del Mini Móvil Servo 2025 es que se aleja de la experiencia smartphone para ofrecer algo mucho más práctico y mucho más barato. Sí, tiene una pantalla HD de 1,77 pulgadas que se ve muy bien, doble SIM, espacio para expansión de memoria y cámara, pero lo mejor no es eso, lo mejor es que sirve para lo esencial y es mucho más seguro que cualquier móvil moderno. De hecho, viene con radio FM integrada, reproductor de música y vídeo y un jack de 3,5 mm para auriculares con cable, y hasta con linterna. Es como un móvil para supervivientes, o para quienes se han hartado de notificaciones y quieren una experiencia mucho más sencilla y tranquila.

Una batería envidiable que aguanta días de uso y un diseño tan compacto que cabe en la palma de la mano. Este móvil es perfecto si quieres cambiar tu ritmo de vida, si quieres regalarlo a un niño o si, simplemente, buscas un segundo terminal a muy buen precio.

¿Qué opinan quienes usan este teléfono?

Que están más que contentos por lo práctico y pequeño que es, aunque recalcan que hay que comprobar las tarjetas SIM con las que es compatible. A continuación te dejamos varias reseñas reales de usuarios:

«Tiene radio incluso sin cable audífono. Soporta 2 SIM. Es pequeña, liviana y carga rápido.»

«Buen teléfono, me encantan las funciones.»

«Muy buen teléfono, llamadas telefónicas claras, buena vibración y más elegante.»

Cómpralo ya y lo recibirás en un plazo máximo de 8 días con un servicio de entrega totalmente gratuito. Si quieres cambiar a un móvil más pequeño, seguro y con menos distracciones, aprovecha.

