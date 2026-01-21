Esta placa de inducción Balay calienta en la mitad de tiempo ¡y está rebajada un 40%!

Toda cocina moderna debe tener una buena placa. Lo sabes y por eso llevas tiempo buscando alguna con la que poder despedirte de esa que ya no da para más en tu casa. Si quieres una buena opción, la Placa de inducción Balay es una de las mejores. Tiene 3 zonas independientes, una de 32 cm que se adapta a todo y, además, es totalmente programable en tiempo y potencia.

Una opción que encaja con cualquier hogar, sobre todo por su versatilidad y por lo segura que es al funcionar por inducción. Si quieres más comodidades y tranquilidad a la hora de cocinar, es ideal.

Por qué la recomendamos

La función Sprint la pone a máxima potencia para hervir agua rapidísimo.

Se puede programar el tipo de cocción de cada zona independientemente.

Tiene una zona de 32 cm que se adapta a recipientes de cualquier tamaño.

Su control táctil es de lo más sencillo e intuitivo.

Comprar en Worten por ( 699,99 € ) 419,99 €

Placa de inducción Balay

Lo que más define a esta Placa de inducción Balay es que todo en ella está pensado para hacerte la vida más fácil. Para empezar, hay que ver su función Sprint, que aumenta la potencia de calentamiento durante 10 minutos para calentar cualquier cosa mucho más rápido, sea para hervir, calentar un caldo o cualquier cosa. Aunque no todo es velocidad, también es versatilidad, y de eso se encarga su función de programación, que te permite marcar temperaturas y tiempos distintos para cada zona de cocción para tenerlo todo controlado con facilidad, y sin tener que estar pendiente del reloj. Además, su zona extra gigante de 32 cm se adapta a cualquier recipiente, tanto si pones una cafetera como si pones una paellera, y sus 17 niveles de potencia te permiten ajustarlo todo al milímetro.

Como es una placa de inducción, el calor se concentra solo en el recipiente que coloques en ella, lo que implica ahorrar energía y evitar accidentes. Por eso, y por todo lo anterior, es el tipo de placa de cocina que no puede faltar en ningún hogar.

¿Qué valoraciones tiene?

La manera en que transfiere el calor y lo rápido que se calienta es lo que hace que esta placa de inducción tenga una media de 4,8/5 en sus valoraciones. Aquí puedes leer algunas reseñas de usuarios:

» Excelente rendimiento: buena potencia, respuesta inmediata y distribución uniforme del calor. Funcionamiento muy estable y eficiente.»

«Primera placa de inducción, aún acostumbrandonos a ella. Es muy rápido el calentamiento y la cocción. Muy limpia.»

«Calienta muy rápido y no es ruidosa. El circulo grande de 32 es muy útil. Un detalle la goma anti líquidos que lleva por debajo.»

Comprar en Worten por ( 699,99 € ) 419,99 €

Worten se encarga de realizar una entrega rápida y gratuita en un plazo de un día laborable al comprar de este producto, además de ofrecer su instalación, junto con 100 días para probarlo gratis. ¿Te animas?

