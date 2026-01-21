Parece un vulgar insecto, pero los científicos se inspiran en sus alas para crear sensores de última generación

La ciencia avanza constantemente y desarrolla nuevas soluciones que mejoran el progreso de la tecnología. Es ahí donde los expertos miran hacia donde todo funciona bien, y eso no está en los laboratorios, sino en la naturaleza.

En este caso, un estudio publicado en AIP Advances explica que un insecto que pasa desapercibido puede servir como plantilla real para sensores ópticos de última generación.

Este es el insecto que inspira sensores de última generación

El insecto que inspira a la ciencia es la cigarra emperatriz (Megapomponia imperatoria). Sus alas parecen una lámina transparente, casi delicada. Bajo un microscopio, esa superficie cambia por completo: aparece un patrón ordenado de nanopilares, pequeñas columnas a escala nanométrica colocadas con regularidad, como si alguien hubiese trazado una retícula perfecta.

Replicar ese tipo de estructura con técnicas industriales se puede, pero suele salir caro y lleva tiempo, por eso este hallazgo interesa tanto. El equipo liderado por Chung-Hung Hong, junto a investigadores de la Universidad Médica de China y la Universidad Nacional de Taiwán, se fijó en esas alas porque ya venían con lo más complicado «puesto»: la geometría.

El objetivo era convertir esa superficie natural en un sustrato para SERS, siglas de Surface-Enhanced Raman Scattering (espectroscopía Raman mejorada por superficie). Esta técnica permite detectar cantidades minúsculas de moléculas gracias a cómo responde la luz al interactuar con ellas.

SERS necesita superficies metálicas con huecos minúsculos que concentren el campo electromagnético en puntos muy concretos. Ahí la cigarra aporta una ventaja directa, porque el patrón ya existe. Los investigadores limpiaron las alas, las recortaron y las fijaron sobre soportes para utilizarlas como base de trabajo.

Cómo convirtieron este insecto en una herramienta científica

El paso decisivo fue recubrir esa estructura con plata, un metal que responde muy bien en el rango visible y que se usa mucho en este tipo de sensores. El grupo aplicó capas finísimas con dos métodos distintos. Con pulverización catódica (sputtering) la plata cubrió los nanopilares de forma más uniforme y los transformó en estructuras cilíndricas. Con evaporación por haz de electrones, en cambio, aparecieron formas más cónicas.

Esa diferencia cambia el espacio entre pilares, y en SERS manda el hueco. Los investigadores probaron espesores de plata entre 20 y 50 nanómetros y buscaron el punto donde el rendimiento se disparaba. Lo encontraron con 45 nanómetros depositados mediante sputtering, el espacio entre pilares bajó hasta unos 5 nanómetros.

Esa separación tan mínima crea los llamados «puntos calientes», zonas donde el campo electromagnético se concentra como si fueran pequeñas antenas. Ahí la señal Raman se amplifica y permite detectar rastros que antes quedaban enterrados.

En las mediciones experimentales, el sustrato con nanopilares cilíndricos recubiertos mostró una señal mucho más intensa que el ala sin modificar; además, las simulaciones confirmaron que esa geometría concentraba mejor los hotspots que la opción cónica.

El estudio trabajó con un láser de 633 nm y utilizó rodamina 6G como molécula de referencia para evaluar la mejora. Si la naturaleza ya ofrece una estructura nanométrica bien organizada, el trabajo en el laboratorio se limita a adaptarla en lugar de crear todo desde cero.

En medicina, sensores así podrían ayudar a detectar biomarcadores en concentraciones muy bajas y apoyar diagnósticos tempranos. En control ambiental, servirían para identificar contaminantes en agua o aire con más rapidez. Asimismo, podría encajar en procesos industriales donde hace falta vigilar compuestos a niveles casi imperceptibles.

El problema de los materiales biológicos es que no hay dos alas idénticas. Cambia el tamaño, cambia la distribución exacta y cambia la uniformidad. Aun con esa limitación, el enfoque abre una vía muy práctica para fabricar sensores más accesibles.