Los expertos alertan por la expansión en Galicia de este descomunal jabalí que triplica el peso de uno normal

El jabalí es un problema en gran parte de Europa y está alterando el suelo de los bosques. Con una especie en concreto, el problema puede ser todavía peor y está presente en Galicia: el vakamulo.

Hablamos de una especie de jabalí gigante que puede alcanzar los 200 kilos de peso. Es decir, más del triple que un ejemplar normal. Cada paso que da puede ser un desafío medioambiental.

Y es que su expansión por Galicia está provocando daños en el campo, aumento de riesgos en la carretera y, sobre todo, un nuevo reto para el control de la fauna salvaje.

El jabalí de Galicia que triplica el peso de un ejemplar normal

Los vakamulos no son una nueva especie ni un animal mutante. Son jabalíes comunes que, por una combinación de edad, entorno y alimentación, han alcanzado un tamaño fuera de lo habitual.

Mientras que un jabalí adulto suele rondar los 60 kilos, estos machos veteranos pueden acercarse a los 200 kilos de peso. La clave está en su longevidad.

Muchos de estos ejemplares superan los diez años de vida, algo poco frecuente en zonas con alta presión cinegética. Además, habitan en áreas de orografía complicada, como los Cañones del Sil, entre Lugo y Orense.

Es decir, para los vakamulos vivir en Galicia es lo que para nosotros sería pasar el día en el gimnasio. El terreno escarpado les sirve de entrenamiento natural. Mediante las subidas, bajadas y las largas distancias fortalecen la musculatura.

A esto se suma una dieta rica en frutos silvestres, especialmente castañas, bellotas y raíces. Con alimento abundante y pocos depredadores, el resultado es un jabalí enorme, fuerte y difícil de controlar.

Cómo se han expandido los jabalíes vakamulos por toda Galicia

El término vakamulo nació entre cazadores gallegos, que comparaban su corpulencia con la de una vaca o un mulo. El hecho de que comenzase a ser un problema en el campo, extendió su fama.

Aunque los primeros avistamientos de vakamulos se concentraban en la Ribeira Sacra, su presencia se ha extendido a otras zonas de Galicia. Por ejemplo, provincias como La Coruña y Pontevedra han registrado ejemplares de gran tamaño.

El aumento de la población de jabalíes en general es uno de los factores clave. Desde hace más de dos décadas, la especie no ha dejado de crecer en Galicia. El abandono del medio rural, con menos actividad humana y más terrenos sin cultivar, ha creado un entorno ideal para que estos animales se expandan.

Recientemente, se abatió un jabalí de 149 kilos en Abegondo, en la provincia de La Coruña. Aunque suelen moverse en solitario, durante la época de celo pueden juntarse con otros ejemplares, lo que aumenta su presencia en determinadas zonas.

El jabalí gigante es un problema medioambiental en el campo gallego

El problema es lógico. Un jabalí de 150 o 200 kilos causa mayores destrozos que uno normal. Los daños en cultivos, viñedos y praderas se han disparado en los últimos años.

En el norte de España hay jabalíes increíbles, pero nada es comparable a los vakamulos. Por suerte evitan los núcleos urbanos, pero hacen mucho daño en las explotaciones agrícolas.

En 2024, los jabalíes estuvieron implicados en más de 3.700 accidentes de tráfico en Galicia. Cuando el animal es un vakamulo, el impacto puede ser mucho más grave por su peso.

Para frenar esta situación, el gobierno gallego ha declarado la emergencia cinegética en cinco de los últimos siete años. Esto permite cazar jabalíes todos los días y sin límite de capturas en muchas zonas.