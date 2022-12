Marruecos-Portugal: la historia espera

Portugal y Marruecos buscarán un billete para las semifinales del Mundial de Qatar a partir de las 16:00 horas en el estadio Al Thumama, precisamente donde España comenzó una brillante andadura en esta competición que terminó en bochorno. Los lusos llegan a este duelo con la responsabilidad de saberse favoritos y uno de los candidatos a ganar el título, mientras que los marroquíes buscan llegar donde nunca había llegado antes un equipo africano, a la penúltima eliminatoria.

Las horas previas a este partido han estado marcadas por la situación de Cristiano Ronaldo, suplente en la goleada lusa ante Suiza en octavos de final. El astro portugués sólo jugó el último cuarto de hora en la exhibición de Portugal para ganar 6-1 a los suizos con su sustituto, Gonçalo Ramos, de protagonista con un triplete. Si repite en el banquillo, supondría la confirmación de que CR7 ya no es indiscutible y un una nueva etapa en su selección se abre.

No obstante, lo normal sería que ante una defensa tan cerrada como la de Marruecos, Fernando Santos optase por meter balones al área, donde el de Madeira tendría sus oportunidades de cara a la portería defendida por Bono. El ex del United podría tener la oportunidad en marcar por primera vez en una eliminatoria mundialista, tras convertirse ante Ghana en el primer jugador en anotar en cinco Copas del Mundo. Además, si no pasa nada raro, el luso alcanzará su 196ª internacionalidad, con lo que se convertiría en el jugador con más partidos de selección de la historia del fútbol, igualado con el kuwaití Bader al-Mutawa.

Aunque muchos quisieron ver su suplencia como un golpe de autoridad de Fernando Santos por un supuesto desaire de Cristiano, el seleccionador portugués la defendió como «decisión estratégica». El partido contra Suiza encumbró a su sustituto Gonçalo Ramos, que formó en el ataque con Bruno Fernandes y Joao Félix, asistente en el primer gol de Ramos.

Por lo tanto, la gran duda es qué hará Fernando Santos. Podría optar por repetir el ataque que le dio tan buen resultado ante otro equipo como suiza, muy ordenado atrás, o volver a apostar por su capitán de inicio. En la rueda de prensa previa al duelo, el seleccionador luso aseguró que a él Cristiano no le pidió irse de Qatar y suplicó a los periodistas que dejasen al delantero tranquilo.

La fortaleza de Marruecos

Al otro lado, a Portugal le espera una selección que todavía no ha perdido en este Mundial tras enfrentarse a Croacia, Bélgica, Canadá y España. Tras hacer una gran primera ronda que le permitió quedar primero de su grupo, Marruecos apunta a una plaza en semifinales como el único país árabe y africano que continúa en liza, lo que le garantiza un amplio apoyo del público en el primer Mundial en suelo árabe de la historia.

El conjunto marroquí debe su avance a su fortaleza defensiva, pero tras el partido de España, algunos jugadores de la zaga acabaron tocados. El central Nayef Aguerd tuvo que ser sustituido a cinco minutos del final tras sufrir unas molestias en los isquios, mientras que su compañero en el eje de la defensa Romain Saiss notó un dolor en el muslo en la prórroga.

Frente a los españoles, los Leones del Atlas no dudaron en ceder el balón a sus oponentes para tratar de sorprender al contragolpe, una táctica que podrían repetir ante una Portugal que, como los españoles, también quiere la pelota.