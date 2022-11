Luis Enrique, seleccionar nacional, se ha hecho streamer y retransmitirá en directo sus vivencias durante todo el Mundial de Qatar, que comienza este próximo domingo 20 de noviembre. El entrenador de la selección española lo ha anunciado de esta manera en sus redes sociales.

«Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Hago este vídeo para anunciar que me he hecho streamer y que mi intención es streamear a lo largo del Mundial de Qatar. Una idea que creo puede ser muy interesante. Establecer una relación directa con vosotros sin filtros y más natural, aficionados que os pueda interesar la selección, contado desde un punto de vista particular. A partir de aquí solamente puedo mejorar», afirmaba Luis Enrique en sus redes sociales personales.