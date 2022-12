Katara, el centro comercial kilométrico de Doha

Doha esconde grandes tesoros y uno de ellos es Katara. Así se llama un centro comercial de proporciones kilométricas en el que puedes encontrar todo tipo de cosas y vivir múltiples experiencias. Desde comprar un velero de madera hasta colarte en un directo de la principal cadena de noticias de Qatar. Como no iba a ser menos, acabamos entrando en directo.OKDIARIO y Catando el Mundial traspasan fronteras.

Qatar vivió este jueves su segundo día de descanso a la espera de la primera jornada de cuartos de final y las calles fueron un hervidero de gente. Por ello nos fuimos a uno de los principales núcleos de la ciudad, el centro de comercial Katara. Porque esto no es como nos lo imaginamos en Europa. En este espectacular centro comercial se pueden recorrer varios kilómetros al aire libre… y cada uno de ellos con la boca abierta.

Porque aquí no falta de nada. Hasta han llegado las famosas foodstracks con la que todo hijo de vecino sacia su hambre en una barra libre o hace cola esperando la última novedad culinaria de David Muñoz. Aquí no hay hamburguesas con la última salsa de la India pero sí helados y demás dulce que no amargan a nadie. Ni que decir tiene que también hay espacios para ver el fútbol, animar como un barra brava más con la afición argentina o mirar coches de más de 100.000 euros como si lo pudieras comprar. Porque aquí prima el lujo. Mucho lujo.