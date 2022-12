Argentina se proclamó campeona del mundo después de superar a Francia en los penaltis de la final del Mundial de Qatar. Leo Messi lideró a la albiceleste durante toda su andadura en el torneo y eso le hizo coronarse como el mejor jugador del campeonato. Esto hizo ganar bastante dinero a su amigo el Kun Agüero, quien antes de que arrancara la cita mundialista apostó que el 10 se llevaría el Balón de Oro.

El ex delantero del Barcelona tuvo fe en su colega y en la selección desde el principio. Según reveló el propio Agüero en sus redes sociales, la apuesta la hizo el 17 de noviembre, tres días antes de que Qatar diera el pistoletazo de salida a su Mundial. Y no falló. Con la euforia de la celebración del título, el Kun no se acordaba de la apuesta que había hecho y cuando entró en su cuenta vio que había ganado unos ocho mil dólares (siete mil euros).

Agüero le metió casi mil euros (942,57) con una cuota de 8,25 euros por euro apostado a que su amigo se llevaba el Balón de Oro del Campeonato del Mundo en Qatar. Después de que Leo levantara el galardón que le acreditaba como el mejor jugador del torneo, el Kun se llevó un total de 7.776,21 euros, es decir, en total ha obtenido unas ganancias de 6.833,64 euros. La fe del ex del Manchester City, Atlético y Barça, entre otros, ha tenido su premio.