No solo los humanos padecen de catarros. La gripe o resfriado gatos también ocurre y al igual que con los dueños, les causa muchas molestias. Esta afección afecta las vías respiratorias superiores y aunque no es grave, sí que debe ser rápidamente atendida. Su nivel de contagio es alto y conviene que la mascota se aísle hasta su completa sanación. Si no se trata adecuadamente puede volverse crónica. Los mininos son propensos a contagiarse, en especial, los que acostumbran explorar fuera de casa. No hace falta el contacto directo, el virus sobrevive hasta una semana en el ambiente.

Algo importante es que la gripe humana no afecta a los felinos y la gripe felina no afecta a los humanos. Así mismo, es de cuidado si el animal enfermo es cachorro o está viejo. En ambos casos, el sistema inmune no es tan fuerte y puede derivar en cuadros graves que requieren mayor atención.

Síntomas y complicaciones

La gripe o resfriado gatos es causada por rinovirus que afectan el aparato respiratorio. Los más importantes son el calicivirus y el herpesvirus felino. Los síntomas más frecuentes son fiebre, moqueo, dolor de garganta y lagrimeo. Pueden desarrollar úlceras en la mucosa de la boca, dolores musculares y estornudos. Un aspecto importante es que pierden el olfato y el hambre.

Entre las complicaciones eventuales se encuentran daños severos a los ojos porque la inflamación pudiera ocasionar úlceras. También está la rinitis crónica, con las consecuencias que acarrea. Una complicación grave puede ser la deshidratación por fiebre. De igual forma, existe el riesgo de que se convierta en portador silencioso del virus y lo disperse entre los de su especie, aunque en apariencia parezca una mascota sana.

Remedios caseros para gripe o resfriado gatos

Existen muchas alternativas para tratar esta afección. Ninguna de ellas incluye la utilización de medicamentos para humanos. Tampoco aquellos que se recetan cuando los afectados son perros. Muchas de estas fórmulas son altamente tóxicas para los mininos. Es una de las prohibiciones que deben acatarse. De lo contrario, podría ocasionarse hasta la muerte del felino por envenenamiento.

Los dueños tienen que asegurarse de que ‘el paciente’ esté bien hidratado. Conviene de igual forma vigilar la temperatura corporal y notificar al médico tratante subidas anormales. Con una gasa impregnada en agua salada mantener limpios los ojos y la nariz. Es necesario que tenga un lugar tranquilo, sin ruidos para que descanse.

Tu mascota no está exenta de contraer gripe. Prevenir complicaciones es lo mejor que puedes hacer. Pregunta a tu veterinario cómo reforzar el sistema inmune de tu gato.