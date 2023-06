Frank Cuesta revela cuál es el animal más peligroso del mundo

En el mundo existen alrededor de 8,7 millones de especies de animales, aunque «solo» hay un millón catalogadas. Existen diferentes formas de clasificarlas, como por ejemplo su nivel de peligrosidad. En esta ocasión, ha sido Frank Cuesta, el popular animalista que triunfó en la pequeña pantalla con su programa ‘Frank de la Jungla’, ha revelado cuál es el animal más peligroso del mundo.

Durante su visita a España ha participado en el podcast Nude Project, presentado por Bruno Casanovas y Álex Benlloch. Una entrevista muy interesante en la que ha hablado, además de su pasión por los animales, de otros asuntos, como la política. El momento cumbre ha llegado cuando le han preguntado a Frank Cuesta cuál es el animal más peligroso del mundo.

Su respuesta ha sido muy clara: «El humano. Los animales tienen un concepto de vida diferente al humano. El animal es predecible. Tiene unos comportamientos y no cambian de patrón. No son traicioneros». Y ha añadido: «El ser humano sí es traicionero. El humano es impredecible y te sale con cualquier cosa». Una respuesta que los entrevistadores no se esperaban pero que el animalista ha sabido justificar.

Los animales más peligrosos del mundo

Más allá del ser humano, hay otros animales que se caracterizan por su peligrosidad. Uno de ellos es el mosquito, que provoca la muerte de aproximadamente 600.000 personas al año. Como se alimenta de sangre, es transmisor de multitud de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla o el dengue.

Aunque el elefante tiene una apariencia amable y tranquila, no se pueden obviar sus seis toneladas de peso. Cuando se siente amenazado, puede alcanzar una velocidad de 40 kilómetros por hora en la huida, por lo que la estampida es de alto riesgo.

El pez piedra se considera el animal marino más peligroso porque contiene una gran cantidad de veneno en las glándulas y espinas de sus aletas. El veneno es neurotóxico.

El escorpión de cola gorda es otro de los animales más peligrosos del mundo.Su picadura puede acabar con la vida de una persona en apenas unas horas. Su veneno está especialmente diseñado no solo para matar, sino también para provocar mucho dolor.

Y, por último, el pulpo de anillos azules. Su veneno, alojado en la saliva y causado por bacterias, provoca parálisis. Son precisamente las bacterias las que le dan el color azul a sus anillos, los cuales llaman mucho la atención. Su tamaño es más pequeño que el de otros pulpos.