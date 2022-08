La inteligencia y el cerebro de los elefantes a menudo se comparan en tamaño, complejidad y capacidad con los de los cetáceos y los grandes simios, incluidos los humanos. Ahora es bastante conocido que estos enormes herbívoros , como pocos otros animales, son capaces de expresar comportamientos y emociones muy complejas como la compasión, el altruismo , la autoconciencia, la imitación e incluso el dolor de perder compañeros y familiares . Además de tener áreas del cerebro particularmente desarrolladas relacionadas con las emociones , estos animales también tienen lóbulos temporales que son más grandes con respecto al del resto mamíferos analizados en proporción al tamaño del cuerpo. Estas partes del cerebro se relacionan principalmente con el almacenamiento de recuerdos y memoria, especialmente de tipo espacial pero ¿Qué tan buena es la memoria de los elefantes?.

Cómo es la memoria de los elefantes

En alguna ocasión hemos podido oír que los elefantes tienen una gran memoria. De hecho, hay una frase popular que dice: “tienes una memoria de elefante”. Se trata de una verdad que fue motivada por una corriente de investigación a finales del siglo XIX. Sin embargo, ¿sabemos si sigue tendiendo hoy validez científica?

Gran cerebro, gran memoria

El elefante debe su memoria en parte a su gran volumen cerebral. Aunque, en realidad, no está vinculado el tamaño del cerebro con la inteligencia, sí que se asocia el tamaño con la memoria.

El cerebro del elefante llega a pesar unos 6 kilos, mientras que el cerebro humano pesa menos de 1,6 kilos.

Asimismo, mientras los humanos tenemos entre 22 mil y 100 mil millones de neuronas, los elefantes tienen un total de 257 mil millones y un cerebro de una complejidad y estructuras similares al nuestro.

Al igual que el de los humanos, el cerebro del elefante se desarrolla mientras la cría crece, por eso tienen capacidad de aprendizaje.

Por si fuera poco, si el hipocampo es la parte del cerebro que relaciona la memoria con las emociones, cabe decir que el de los elefantes es el más grande de cualquier especie y utiliza el 0,7% de la estructura del cerebro, contra el 0,5% que utilizamos los humanos.

Y no sólo eso, varios estudios han demostrado no solo que los paquidermos son capaces de reconocerse y recordarse entre sí, incluso después de años, sino que su proverbial memoria es uno de los secretos de su supervivencia. Las matriarcas mayores, y por lo tanto más experimentadas, recuerdan muchos años después la ubicación exacta de las fuentes de alimentos y agua descubiertas durante eventos climáticos adversos , como la sequía. Esta información preservada en la memoria histórica de uno o unos pocos ejemplares permitió que varias manadas sobrevivieran incluso a los eventos más extremos , mientras que los grupos que no tuvieron tales experiencias tuvieron que enfrentar graves y dolorosas pérdidas.

¿Qué capacidades tienen los elefantes?

Este mamífero, de gran tamaño, es capaz de seguir recorridos de muchos kilómetros simplemente con el recuerdo de la memoria. Asimismo, su gran capacidad les sirve para reconocer e identificar uno a uno a sus congéneres.

Los elefantes pueden diferenciar entre más de 200 individuos de su misma especie de forma fotográfica. Los investigadores llegaron a la conclusión de que estos animales eran capaces de reconocer la llamada de más de cien individuos diferentes por sonidos, similares a un gruñido agudo.

Si a lo mencionado antes, añadimos la capacidad que tiene el elefante de aprender tareas y desempeñarlas con precisión y sin olvidarlas, ya hacía sospechar que el elefante tendría una gran memoria. Es un dato curioso que un elefante nunca olvida a quien le ha hecho daño, de esto se han percatado con el tiempo sobretodo los domadores.

Una intensa vida emocional

La estructura social de los elefantes se basa en matriarcados en los cuales la hembra más mayor es la líder del grupo. La matriarca se encarga de proteger a la manada.

Los machos más jóvenes son criados por las hembras, pero deben abandonar el grupo a los 12 o 15 años de edad, lo que delata una dependencia física y emocional muy fuerte con la familia, como nos pasa a nosotros.

Por ejemplo, un elefante que pierde a su madre, ya sea por muerte accidental o provocada, puede padecer estrés postraumático. De hecho, existen asombrosas semejanzas entre cómo sufrimos humanos y elefantes estos episodios.

La exposición a un estrés tan grande en edades tempranas, al igual que ocurre con los niños en países en guerra, provoca en ellos trastornos neurológicos y de comportamiento.

No es de extrañar, porque se ha demostrado que esta especie posee un hipocampo de enormes proporciones, que es las zona del cerebro que interviene en el procesamiento de la memoria y las emociones.

En definitiva, los elefantes poseen una intensa vida emocional y son muy sensibles. Y es que como se suele decir, un elefante nunca olvida.

¿Puede un elefante recordar a las personas que lo ayudaron?

Por lo tanto, los elefantes son animales increíblemente sociales, empáticos e inteligentes. Viven juntos, se mueven juntos, comen juntos y colaboran entre sí. Para animales tan complejos y longevos, una buena memoria es, por lo tanto, una adaptación evolutiva importante, si no fundamental . Como ya dijimos, las matriarcas mayores tienen una «memoria social» que les permite recordar y reconocer a los elefantes amistosos a través de los olores y las vocalizaciones de los elefantes menos amigables y conservacionistas, los veterinarios y los científicos que trabajan junto a ellos a diario argumentan firmemente que los paquidermos ciertamente pueden recordar incluso a los amigos después de años.

El zoólogo Iain Douglas-Hamilton , uno de los estudiosos de elefantes más conocidos y fundador de Save the Elephant , dijo que logró establecer una relación con un elefante africano en Tanzania que estaba tan cerca que podía caminar tranquilamente junto a él. Al final de sus primeros años de estudios, en 1969 , abandonó el Parque Nacional del Lago Manyar para regresar allí solo después de cuatro años . Pero cuando vio al mismo elefante que había conocido tiempo atrás, ambos volvieron a caminar juntos como si nunca se hubieran separado.

La historia se parece más o menos a lo que también contó Pattarapol Maneeon , quien en 2009 curó a Plai Thang de la tripanosomiasis, la llamada enfermedad del sueño: » Nos reconocimos y nos saludamos » . Fue un momento muy especial», dijo el veterinario. Si podemos dar por cierta la capacidad de los elefantes para reconocer y recordar a las personas, para bien o para mal, con los elementos que tenemos, sigue siendo difícil establecer con certeza si el macho rescatado por Pattarapol Maneeonsi realmente recordaba al veterinario o si, más simplemente, del hombre en general, asociándolo desde la experiencia con una no-amenaza. Pero también puede haber otra explicación relacionada con el olfato ya que estos animales pueden reconocer a sus propios compañeros de manada con solo olerlos, algo que podría ser también el motivo por el cual algunos paquidermos pueden reconocer a quienes le cuidaron tiempo atrás.