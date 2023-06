Un estudio revela qué es lo que más felices hace a los perros

Cuando adoptamos un perro como mascota, nos responsabilizamos de su cuidado para que crezca sano, fuerte y feliz. Sin embargo, no siempre sabemos cuáles son las cosas que más felices hacen a los perros, pero ya no hay de qué preocuparte porque un estudio publicado en la revista ‘Medicine and Public Health’ lo ha averiguado.

Lo que más felices hace a los perros

Lo primero a tener en cuenta es que los canes son animales sociales por la naturaleza. Partiendo de esta base, los investigadores analizaron la compañía como uno de los «componentes sociales».

Estudiaron los datos de una encuesta en la que participaron los tutores de 21.410 perros de diferentes razas tratando de encontrar cuáles son los aspectos sociales más relevantes para un estudio de vida saludable. Además, se centraron en cómo estos aspectos varían a lo largo de las diferentes etapas de la vida de los canes.

Fue así como identificaron cinco factores que en conjunto explican el 33,7% de la variación en el entorno social de los perros. Finalmente, llegaron a la conclusión de que la adversidad del hogar y financiera influía negativamente en la salud de estos animales.

Mientras, una mayor compañía social, tanto con humanos como con otros canes, se relacionó con una mejor salud. Otros factores que captaron el apoyo social, como convivir con otros perros, se relacionaron con una mejor salud al controlar el peso y la edad de los animales.

La estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de Arizona (Estados Unidos), Bri McCoy, explica que «el efecto del apoyo social fue cinco veces más fuerte que los factores financieros. Esto demuestra que, como muchos animales sociales, incluidos los humanos, tener más compañeros sociales puede ser realmente importante para la salud del perro», según recoge ‘La Vanguardia’.

«En conjunto, estos hallazgos sugieren la importancia de los ingresos, la estabilidad y la edad del propietario en los resultados de salud informados por el propietario en los perros de compañía y apuntan a posibles modificadores ambientales y/o conductuales que pueden usarse para promover un envejecimiento saludable en todas las especies», concluyen.

Por último, cabe señalar algunos consejos básicos para mantener a los perros felices. Es fundamental establecer una rutina y mantenerla lo más intacta posible. La alimentación, el paseo y el cepillado deben formar parte de su día a día. Los canes necesitan canalizar la energía, así que los paseos son clave para su bienestar. También hay que dedicar tiempo de calidad para jugar con ellos y estimularles física y mentalmente.