Ahora que llega el frío, resulta de especial interés conocer cómo proteger al perro de las bajas temperaturas. Lo primero a tener en cuenta es que, en líneas generales, los canes soportan bien el frío hasta los 7 grados, aunque los cachorros y los ancianos son mucho más sensibles. La situación empieza a complicarse cuando el termómetro marca menos de cuatro grados, y a menos seis grados pasa a ser crítica.

Del mismo modo que la edad, la raza y el tamaño también son factores que influyen en cómo los perros soportan el frío. Como resulta lógico, los de raza pequeña son más frioleros, así que hay que prestar especial atención a algunas señales que indican que tienen frío.

Una de las principales son los temblores. Si el perro empieza a temblar al salir a la calle o no quiere ir a pasear a primera hora de la mañana, es un claro indicativo de que la temperatura es demasiado baja para él.

El can también puede mostrar que tiene frío haciendo movimientos lentos y durmiendo más de lo normal para mantener la temperatura corporal.

A todo esto hay que sumar que a los perros cuando tienen frío se les reseca la zona de la nariz.

Pelaje

Durante el invierno no es conveniente cortar el pelo del perro de manera frecuente. No pasa nada porque lo lleve un poco más largo ya que el manto de pelo es lo que retiene su calor corporal. Por supuesto, hay que cuidarlo muy bien, cepillándolo a diario para que no se formen rastas y nudos.

Paseo

Salir a dar un paseo dos o tres veces al día es clave para que el perro esté sano y feliz. En invierno conviene no salir a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde porque las temperaturas son más bajas. A la hora de salir a la calle, conviene abrigarle al perro con un jersey o un abrigo con el que se sienta cómodo.

Baño

Y, por último, a la hora de bañar al can, es importante hacerlo en un ambiente cálido. Todos los productos necesarios deben estar a mano para que el baño sea rápido. Durante el secado, hay que regular la temperatura y la distancia del secador para que no emita un calor excesivo.

Teniendo en cuenta estos consejos prácticos podrás proteger a tu perro del frío este invierno.