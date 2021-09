Todos los que tenemos un perro como mascota lo sacamos a pasear dos o tres veces al día para que haga sus necesidades. Además, el ejercicio es fundamental para el bienestar físico y mental de los canes. Sin embargo, a veces cometemos una serie de errores que nos impiden disfrutar a nosotros, y también al perro, del paseo. Malos hábitos, sobre todo relacionados con cómo llevamos atado al animal y que hacen que tengamos que estar tirando constantemente de la correa.

Miedo a ir a la calle

No es lo más normal que el perro no quiera bajar a la calle porque, además de aprovechar la salida para hacer sus necesidades, también está en contacto con otros animales y hace ejercicio. Pero no todos los canes son iguales.

¿Qué debemos hacer si nuestra mascota es miedosa? Nada de gritarle ni mucho menos amenazarle. Tenemos que tomar el control de al situación y haver todo lo posible para tranquilizar al perro.

Una buena idea es ponerle el collar un rato antes de ir a la calle para que poco a poco se vaya familiarizando con él y así no esté tan nervioso al bajar por las escaleras o subir al ascensor.

Dejarle espacio

Los canes son curiosos por naturaleza, así que es normal que se paren cada pocos metros para olisquear todo lo que encuentran a su paso. Por lo tanto, tenemos que dejarle el espacio que necesite a nuestra mascota, de forma que pueda ir conociendo todo lo que hay a su alrededor.

Es cierto que por la calle los perros tienen que ir atados según la normativa municipal. Pero en toas las ciudades hay parqes caninos en los que pueden correr libremente.

No tirar de la correa

Uno de los errores más comunes al sacar al perro a pasear es el de tirar de la correa. Lo único que conseguimos es que la mascota se ponga más nerviosa. Tenemos que enseñarle a caminar a nuestro lado.

Tiempo de actividad adecuado

Y, por último, lo ideal es dedicar entre 20 y 30 minutos al paseo tres veces al día. Hay razas que necesitan hacer más ejercicio que otras, así que con el paso del tiempo tenemos que ver si es suficiente para nuestro perro, o si necesita más minutos de disfrute al aire libre.