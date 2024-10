Alerta entre los dueños de perros por la llegada del coronavirus de mascotas: nueva pandemia

En los últimos meses, se ha propagado una nueva enfermedad respiratoria que afecta a los perros en Estados Unidos. Este brote, que ha tomado por sorpresa a veterinarios y dueños de mascotas, se asemeja a la «tos de las perreras», una afección común en caninos. La tos de las perreras, también conocida como traqueobronquitis infecciosa canina, está causada por varios agentes infecciosos, como el adenovirus canino y la bacteria Bordetella bronchiseptica. Su transmisión es más frecuente en lugares donde conviven muchos perros, como perreras y parques.

Sin embargo, la nueva enfermedad ha mostrado síntomas más prolongados, persistiendo hasta seis semanas y, en algunos casos, conduciendo a la neumonía y cambios en el color de las encías de los perros. Algunos veterinarios sugieren que las causas podrían ser bacterianas o virales, pero aún no hay consenso. Aunque por ahora la enfermedad no ha llegado a España, es fundamental que los dueños tengan las vacunas de sus perros al día y tomen medidas de higiene, especialmente en espacios públicos.

La enfermedad misteriosa que afecta a los perros en EEUU

A finales de 2022, comenzaron a surgir reportes de una enfermedad respiratoria en perros en New Hampshire, lo que llevó a David Needle y su equipo a investigar rápidamente la situación. Needle, quien trabaja en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de New Hampshire, se percató de que no se encontraban los patógenos habituales en las muestras de tejido de los caninos infectados. «No encontramos virus de ARN o ADN conocidos, ni hongos, bacterias o protozoos», señala Needle, lo que sugiere que la causa del brote podría ser un agente nuevo, según recoge National Geographic.

Desde entonces, la enfermedad se ha detectado en más de una docena de estados en EEUU, desde California hasta Florida. Un análisis realizado por un estudiante de posgrado reveló un pequeño segmento de ADN en 21 de las 30 muestras tomadas de perros enfermos, perteneciente a una bacteria desconocida, relacionada con el género Mycoplasma. A finales de noviembre, se estaban analizando muestras de otros estados, pero aún no hay certezas sobre si esta bacteria es la causa principal del brote.

La nueva enfermedad presenta síntomas similares a otras patologías, como tos y estornudos, pero su duración es más prolongada y puede ser resistente a tratamientos comunes. A pesar de ello, la mayoría de los casos no son mortales y el patógeno no parece ser transmisible a las personas.

Los veterinarios sugieren que los propietarios de mascotas tomen precauciones. Mantener a los perros al día con sus vacunas es fundamental, ya que esto aumenta sus posibilidades de recuperación y reduce el riesgo de enfermedades graves. Las recomendaciones para proteger a los perros se asemejan a las que se dieron durante la pandemia de COVID-19 en el año 2020, enfatizando la importancia de la prevención y la atención a la salud de las mascotas.

Tos de las perreras

La tos de las perreras es una enfermedad respiratoria que afecta a los perros y se caracteriza por síntomas similares a los de un resfriado en humanos. Causada por una combinación de virus y bacterias, los principales agentes responsables son el adenovirus canino tipo 2, el virus de parainfluenza y Bordetella bronchiseptica. Esta enfermedad es especialmente común en lugares donde hay muchos perros. Esta enfermedad se manifiesta generalmente a través de una tos seca persistente, secreción nasal, estornudos, falta de apetito y decaimiento.

El diagnóstico de la tos de las perreras implica un examen físico detallado y un análisis del historial médico del perro. En algunos casos, el veterinario puede recomendar pruebas adicionales para descartar otras enfermedades respiratorias. El tratamiento puede ser sintomático e incluir antibióticos, antiinflamatorios y expectorantes, permitiendo que la mayoría de los perros se recuperen sin complicaciones. Sin embargo, es importante destacar que en perros jóvenes o aquellos con sistemas inmunitarios comprometidos, la enfermedad puede llevar a complicaciones más serias, como la neumonía.

Para prevenir la tos de las perreras, la vacunación es fundamental. Las vacunas disponibles ofrecen protección contra los agentes patógenos responsables de esta enfermedad. Por lo tanto, los dueños de mascotas deben asegurarse de que sus perros estén al día con sus vacunas y evitar zonas de alto riesgo donde puedan estar expuestos a otros perros infectados. Además, mantener una buena higiene en los lugares donde los perros interactúan es crucial, así como aislar a los perros enfermos para evitar la propagación de la enfermedad.

Si bien la tos de las perreras es una afección común, es esencial que los propietarios estén atentos a los síntomas y consulten a un veterinario si su mascota presenta signos de enfermedad. Realizar chequeos regulares es importante para detectar problemas de salud a tiempo. En conclusión, estar bien informados acerca de la tos de las perreras y sus medidas preventivas es fundamental para proteger la salud de nuestros amigos peludos.