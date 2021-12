Si tienes en mente adoptar un gato como mascota, debes saber que es uno de los mayores actos de amor, pero también de responsabilidad. Del mismo modo que los perros o los hámsteres, los mininos necesitan unos cuidados muy específicos. Lo más importante es darle su espacio, así como procurarle una buena alimentación y llevarle al veterinario cuando sea necesario. Seguro que todo lo que haces en relación a tu gato es con buena intención, pero hay algunas conductas que es mejor evitar.

Castigarle

Cuando convives con un animal, sobre todo si es la primera vez que tienes en casa un gato, seguro que hay muchas cosas que no te gustan. Pero debes ser pacientes. Nunca te enfades o le castigues porque es totalmente innecesario. El minino no va a entender por qué estas así y lo único que vas a conseguir es que empiece a desconfiar de ti e incluso que te rechace.

No darle su espacio

Tienes que estar muy atento al lenguaje corporal del gato para saber cuándo quiere estar solo. Debes respetar sus límites y, si por ejemplo ves que cuando le acaricias se aleja, deja de hacerlo porque le estás molestando.

Humanizarlo

No tienes por qué tratar a tu minino como un humano porque no lo es. Los gatos tienen sus propias conductas y costumbres que debes respetar en todo momento. Por supuesto, esto no significa que no tengas que educarle. Lo más efectivo es utilizar el refuerzo positivo, premiando los comportamientos positivos.

No prestarle atención

Aunque se dice que los felinos son animales apáticos y a los que les gusta la soledad, nada más lejos de la realidad. Son amables, sociales y juguetones, así que tienes que dedicarle tiempo a tu gato todos los días para que no se aburra. Anímale a jugar a actividades que le estimulen de forma física y cognitiva.

Exponerle a olores fuertes

Y, por último, recuerda que los gatos tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Evita los olores químico y muy fuertes, como por ejemplo los de los productos de limpieza. El olor de los citricos tampoco les gusta nada porque les resulta demasiado intenso.

Estas son las principales cosas que nunca debes hacerle a tu gato. Es fundamental que respetes su naturaleza y le des su espacio. Recuerda que los mininos necesitan tener una rutina muy establecida, así que márcale unos horarios para comer, descansar, jugar… ¡Así el gato será tu mejor compañero!