Toni Cantó publica el próximo 9 de junio su autobiografía titulada De joven fui de izquierdas pero luego maduré (Ediciones B), en la que ajusta cuentas con su antiguo partido, Ciudadanos, y califica a su actual líder, Inés Arrimadas, como una persona «fría, nada agradecida y algo soberbia».

Cantó hace un recorrido por toda su vida personal y política a lo largo de las 300 páginas que ocupa el libro, donde se detiene a relatar cómo fue la ruptura con el partido naranja antes de sumarse al proyecto de Isabel Díaz Ayuso como director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid.

El actor reconoce que las veces que se reunió con Arrimadas tras la dimisión de Albert Rivera siempre le transmitió una «sensación muy agridulce». «Es una mujer conservadora que necesita tener todo muy controlado. En eso es muy distinta a Albert», afirma.

Además, Cantó revela que «muchas de las cosas que la llevaron a la fama fueron gestos que se le propusieron desde la dirección del partido y que ella se resistió mucho a obedecer».

«Era muy común que tomara la palabra para pedir mesura en las declaraciones o en los tuits que publicábamos sobre Cataluña cuando ella era la candidata; y en las reuniones que mantuvimos siempre se mostró muy fría, nada agradecida y algo soberbia», rememora.

«Decepción»

El actor no se anda con remilgos para calificar el liderazgo de Arrimadas como «una decepción total», empezando por «el equipo que eligió», y pone a la sucesora de Rivera como una persona altamente susceptible.

«También era habitual que, si uno quería llamarle la atención por alguna razón o criticar, aunque fuera levemente, alguna de sus decisiones o las de su equipo, saliera del despacho llevándose una buena bronca», apunta.

Cantó descubre en el libro cómo Arrimadas no quería en un principio recogerle el testigo a Albert Rivera, después de que este dimitiera de todos sus cargos y decidiera abandonar la política tras el batacazo electoral de las generales de noviembre de 2019.

«Nunca olvidaré sus palabras ese día. Nos contó que se sentía como una niña -de uno de esos países en los que eso ocurre- a la que la familia le pedía que se casara con un anciano rico para mantenerlos a todos», señala en el libro.

Con todo, Cantó reconoce que «a pesar de sus errores» siempre le estará «agradecido» por aceptar un encargo «endiablado» que requería «un grandísimo esfuerzo» y que no tenía «garantías de éxito». «Días más tarde me enviaría un wasap con la frase ‘me caso con el abuelo’», indica.

Después de eso, Cantó recuerda cómo fue su salida de la formación, tras el intento fallido de la moción de censura de Murcia que, a su vez, precipitó la ruptura de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y el adelanto electoral en la región.

En ese contexto, se reunió la ejecutiva del partido en la que Toni Cantó expresó su rechazo a cómo estaban gestionando la situación y terminó por abandonar la reunión, la formación y su cargo como diputado en las Cortes Valencianas.

«En el fondo, tengo la impresión de que yo no me fui de Ciudadanos. Me echaron. Fueron muchos los meses de ninguneo desde que Inés asumió la presidencia, de soportar mentiras y de aguantar cómo boicoteaban muchos de mis esfuerzos. Me consta que el día que abandoné hubo algún histórico dirigente catalán que brindó porque al fin se había ido ‘el que tiene tantos seguidores en la derecha’», evoca.

Una vez salió de Ciudadanos, Toni Cantó cuenta cómo tuvo varias ofertas para participar como tertuliano en televisión con Ana Rosa Quintana, Risto Mejide y su «admirado» Federico Jiménez Losantos. Sin embargo, en ese momento el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se puso en contacto con él para mantener un encuentro que, posteriormente, se materializaría en la incursión del actor en las listas del PP a la Asamblea de Madrid como número 5.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional terminó tumbando su candidatura por haberse empadronado en la Comunidad de Madrid fuera de plazo. Finalmente, Ayuso nombró a Cantó director de la Oficina del Español tras ganar las elecciones el 4 de mayo de 2021.