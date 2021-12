Ciudadanos niega oficialmente que haya un acercamiento a la figura de Cayetana Álvarez de Toledo. Sin embargo, en la dirección de Inés Arrimadas, según ha podido saber OKDIARIO, se ve con muy buenos ojos una eventual incorporación de la diputada expedientada del PP al proyecto liberal, admiten fuentes naranjas.

Tales fuentes remarcan que la coincidencia de Cayetana en los últimos días con dirigentes de Ciudadanos, como su líder, Inés Arrimadas, y su vicesecretario y portavoz parlamentario, Edmundo Bal, ha servido a los naranjas para sondear esta posibilidad. De hecho, la propia Arrimadas pudo hablar a solas con Álvarez de Toledo este miércoles con motivo del acto que tenían en Barcelona. La ex portavoz del PP en el Congreso ha sido objeto de la apertura de un expediente por la dirección del Grupo Popular al romper la disciplina de voto en la renovación del Constitucional.

De este modo, los naranjas tientan una opción que ya exploraron allá por el año 2014 cuando el entonces presidente de Ciudadanos y antecesor de Arrimadas, Albert Rivera, intentó fichar a Cayetana, siendo portavoz de la plataforma ‘Libres e Iguales’, para que fuera candidata de los naranjas a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2015.

Ella misma da cuenta de ello y de su rechazo a tal oferta en su libro Políticamente indeseable (Ediciones B), que presentó el pasado lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en presencia de varios diputados y dirigentes de Ciudadanos, como el citado Edmundo Bal, Guillermo Díaz, María Muñoz y Anna Grau. Del grupo del PP sólo acudió la diputada Pilar Marcos, amiga de Cayetana.

Garrido y Bauzá

En esta presentación, Álvarez de Toledo lanzó un mensaje a Génova: «No me van a echar del partido». Otra cosa es que ella, firme defensora de una reagrupación del centroderecha, desista en el intento y decida su salida de las filas populares como ya hicieron otros compañeros que recalaron en Ciudadanos tras su vinculación al PP. Así fue el caso del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido o del ex presidente de Baleares José Ramón Bauzá, entre otros. En cambio, Cs ha tachado de «tránsfugas» a los últimos que han dan el paso en sentido contrario.

Este miércoles, Álvarez de Toledo y Arrimadas coincidieron como protagonistas en un acto en la Universidad Autónoma de Barcelona organizado por el Centro Libre Arte y Cultura (CLAC) y por S’ha Acabat!, plataforma estudiantil constitucionalista.

Desde la dirección de los naranjas, como hizo el secretario de Comunicación Daniel Pérez, el pasado lunes, se había pedido no ver «otro tipo de intencionalidad» ni hacer «lecturas» en clave de partido sobre este encuentro en Barcelona. Sin embargo, las fuentes citadas remarcan que hay pretensión en Ciudadanos de sumar a Cayetana a su proyecto, el del «único partido que representa al liberalismo en España», como viene remarcando Arrimadas.

Aprecio mutuo

A todo ello se une además, afirman las fuentes citadas, el aprecio mutuo que existe entre ambas políticas. Algo que se pudo ver, por ejemplo, en el vídeo que difundió el PP con motivo del 8-M en 2020, donde aparecía Cayetana, entonces portavoz del Grupo Popular en el Congreso, poniendo en valor la «valentía» de Arrimadas en su lucha contra el nacionalismo «con coraje y eficacia extraordinarios».