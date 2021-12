Cayetana Álvarez de Toledo no da puntada sin hilo. Y sigue disparando a diestro y siniestro contra Génova 13. En Barcelona ha criticado que en el Partido Popular «hay voluntad de relegar a los mejores». Y «entre esos mejores hay Alejandro Fernández [líder del PP catalán], un constitucionalista de pro» ha dicho la diputada por Barcelona. Álvarez de Toledo ha apostado por refundar el constitucionalismo e ir unidos a las próximas elecciones para derrotar al separatismo. Mensajes que ha dejado «a la dirección de mi partido» en un acto que ha compartido con la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas. La diputada ha apostado «un mensaje de esperanza y desafío» que avance en «proteger la Constitución y cambiar la política».

La exportavoz parlamentaria de los populares ha acusado al PSOE de «estar al frente de un proceso de liquidación del modelo constitucional». Álvarez de Toledo reclama «más presencia del Estado en Cataluña». «Dónde hubo repliegue debe haber despliegue» ha explicitado. La que fuera número uno del PP por Barcelona en las últimas elecciones generales reclama también «deslegitimar los nacionalismos en TV3, en las instituciones y en las universidades». Cayetana Álvarez de Toledo pide «presencia, prestigio, poder y dinero» para el constitucionalismo, tras criticar que «la democracia española no ha invertido en su defensa nunca». Cree que ahora «el Estado se debe convertir en una fábrica de constitucionalistas» para que el separatismo «retroceda».

Arrimadas por su parte cree que «el problema no es el Estado, son los gobiernos que han abandonado el constitucionalismo y se apoyan en el independentismo». La diputada naranja ha asegurado que «tenemos las herramientas» para devolver Cataluña a la senda de la legalidad, «solo hace falta que el Gobierno quiera usarlas» ha sentenciado. La presidenta de C’s ha manifestado que «el problema no es la Constitución, es que no se cumple». Su formación, ha dicho, «somos partidarios de reformar la Carta Magna, pero para fortalecerla, no para debilitarla».

La líder de Ciudadanos ha menospreciado la polémica entre el PSOE y los separatistas, que mantiene en vilo a Moncloa respecto a la tramitación de los Presupuestos, a cuenta de la cuota de catalán en Netflix en la nueva Ley General del Audiovisual. Inés Arrimadas considera que “ERC apoya a Sánchez para la derogación de la ley de seguridad ciudadana, porque lo necesitan para el próximo golpe de estado”. «Esquerra Republicana no son republicanos, son antiespañoles» ha sentenciado la máxima responsable del partido naranja. Arrimadas ha avisado que Sánchez puede ganar unas nuevas elecciones admitiendo «que os he mentido pactando con Bildu, pero mirad la derecha que mala es».