Todo sobre Liber Madrid 2025: cuándo es, horario, entradas, programa, cómo ir gratis y dónde es

Madrid vuelve a llenarse de libros en octubre con la llegada de Liber 2025. No es una feria cualquiera: durante tres días, IFEMA se llena de editores, distribuidores, autores y bibliotecarios. El ambiente aunque es distinto al de la Feria del Retiro; ya que está más centrado en los profesionales del sector, sigue poniendo de manifiesto algo esencial: la importancia de los libros.

Pero además, lo interesante de Liber 2025 es que abre una ventana a lo que está por venir. ¿Cómo cambia la distribución? ¿Qué papel juega la tecnología en todo esto? Son preguntas que se van a plantear en esta edición como punto de encuentro para los que trabajan directamente con los libros, no para el público que busca novedades de escaparate. Este año, además, la agenda llega cargada. Habrá charlas sobre inteligencia artificial, debates sobre sostenibilidad, talleres pensados para profesionales y un invitado de honor muy especial: Chile, que traerá lecturas, presentaciones y encuentros que darán un toque diferente a la feria. Toma nota porque te explicamos todo sobre Liber, cuándo se celebra, las principales actividades y cómo asistir.

Qué es Liber

Cuando se habla de ferias del libro en español, Liber aparece siempre en primer lugar. No en vano lleva más de 40 años siendo el gran escaparate de la industria y un espacio donde se mezclan negocio, tendencias y mucho debate. La organiza la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y, aunque cambie de sede entre Madrid y Barcelona según el año, mantiene intacto su objetivo: abrir puertas y mercados para el libro en nuestro idioma.

En sus pasillos se cruzan perfiles muy distintos: desde grandes grupos editoriales hasta pequeñas editoriales independientes que buscan hacerse un hueco, además de agentes literarios, librerías, bibliotecas y hasta empresas tecnológicas que trabajan con la lectura. Al final, todo confluye en lo mismo: pensar en el futuro del libro. Y ahí aparecen siempre las mismas preguntas, las que hoy preocupan a todos: cómo influirá la inteligencia artificial en la edición, qué retos trae la digitalización o cómo asegurar que haya diversidad editorial en un mercado cada vez más competitivo.

Cuándo es la Feria Internacional del Libro en Madrid

La 46ª edición de Liber Madrid se celebrará del 6 al 8 de octubre de 2025 en IFEMA Madrid (Avenida del Partenón, 5). El lunes 6 se abrirá con una fiesta inaugural en el pabellón 14.1. El martes 7 comenzarán las actividades profesionales, con la inauguración oficial y las primeras mesas redondas. El miércoles 8 será el día más cargado, con debates clave y la tradicional Gala Liber en el Centro Conde Duque, donde se entregarán los premios. Y el jueves 9 se cerrará con talleres más prácticos y la parte final del programa cultural de Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LIBER 2025 (@ferialiber)

Horario y actividades

Liber tiene un horario sencillo de seguir: arranca a las 10:00 horas y se alarga hasta última hora de la tarde. Cada jornada está llena de actividades, y lo normal es que haya varias en paralelo. Eso obliga a elegir, pero también garantiza que siempre haya algo interesante en marcha.

El lunes 6 será el turno de la fiesta inaugural (19:30 horas), un acto más distendido en el que se da la bienvenida a los participantes. El martes 7 empezará fuerte: mesas sobre comercialización, cómic, impresión bajo demanda o marketing editorial, además del arranque oficial del espacio de Chile con una lectura coral de Gabriela Mistral.

El miércoles 8 estará marcado por la innovación. Se hablará de inteligencia artificial, de derechos digitales, de nuevos modelos de suscripción y de sostenibilidad en el sector. También habrá un cóctel cultural de Chile y, como broche, la Gala Liber en Conde Duque, donde se entregarán premios a escritores, librerías y bibliotecas. El jueves 9 quedará reservado a talleres prácticos sobre bibliotecas digitales, corrección con IA, ayudas a la edición y presentación de proyectos como el Libro Blanco del Escritor, además de nuevas lecturas poéticas en el ágora de Chile.

Para no perderse nada, conviene tener clara la agenda rápida:

Lunes 6 de octubre : fiesta inaugural en IFEMA (19:30).

: fiesta inaugural en IFEMA (19:30). Martes 7 de octubre : apertura oficial, mesas sobre comercialización, cómic, impresión bajo demanda y lectura coral en el stand de Chile.

: apertura oficial, mesas sobre comercialización, cómic, impresión bajo demanda y lectura coral en el stand de Chile. Miércoles 8 de octubre: debates sobre IA, derechos digitales, sostenibilidad, actividades culturales de Chile y Gala Liber en Conde Duque.

debates sobre IA, derechos digitales, sostenibilidad, actividades culturales de Chile y Gala Liber en Conde Duque. Jueves 9 de octubre: talleres prácticos, mesas sobre bibliotecas digitales y clausura con lecturas poéticas de Chile.

Quién puede ir y cómo comprar entradas

Liber está dirigido a profesionales. Eso significa que no es una feria para pasear y comprar libros como en otras citas, sino un espacio de trabajo para editores, distribuidores, autores, libreros, bibliotecarios, gestores culturales y responsables de adquisiciones en centros educativos. También acuden agentes literarios, periodistas especializados y empresas tecnológicas que desarrollan herramientas para el sector.

El acceso requiere acreditación. El precio oficial es de 36 euros por jornada, aunque muchos profesionales entran con invitaciones que reparten asociaciones, editoriales o instituciones colaboradoras. Además, IFEMA habilita un registro online que permite conseguir pases gratuitos a quienes demuestren su vinculación profesional con el mundo del libro.

Llegar al recinto es sencillo. La estación de metro Campo de las Naciones (Línea 8) deja a pocos metros de la entrada. En autobús hay varias opciones (73, 112 y 122 de la EMT, además de la línea interurbana 828), y para quien prefiera ir en coche, IFEMA cuenta con amplias zonas de aparcamiento.