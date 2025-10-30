Tiene las horas contadas: el museo de Madrid al que puedes ir gratis para celebrar Halloween 2025

Mañana es Halloween por lo que seguro que el plan de muchos será salir a celebrarlo en alguna fiesta, ya sea una discoteca o el Parque de Atracciones, pero lo cierto es que hay otros que resultan de lo más interesantes. El Museo Nacional de Antropología, justo frente a la estación de Atocha, permite la entrada gratis hasta mañana viernes 31 de octubre, por lo que si deseas un Halloween diferente en Madrid , nada como celebrarlo en este museo que además, cumple 150 años.

El edificio ya llama la atención desde fuera, con esa fachada neoclásica y sus columnas imponentes. Pero lo realmente fascinante está dentro. Sus salas están llenas de máscaras, trajes rituales, instrumentos y restos humanos que hablan de culturas de todo el planeta. Hay algo hipnótico en recorrer esos pasillos en silencio, con la sensación de estar cruzando fronteras sin moverse de Madrid. Quizá por eso muchos lo describen como uno de los museos más curiosos, y con más historia, de la ciudad. Y lo mejor es que no hace falta ser un experto ni un apasionado del arte para disfrutarlo. Sólo entrar ya provoca cierta emoción, como si el tiempo se detuviera un poco. Este octubre, además, se puede visitar sin pagar ni un euro. Así que sólo nos queda mañana justo cuando es Halloween, para esta oportunidad única que tiene las horas contadas.

El museo de Madrid al que puedes ir para celebrar Halloween

El origen del Museo Nacional de Antropología se remonta a 1875, cuando un médico madrileño, Pedro González de Velasco, decidió reunir en un mismo edificio los objetos que había ido coleccionando a lo largo de su vida. Su curiosidad por el ser humano y por las culturas del mundo le llevó a acumular piezas de todo tipo, desde utensilios exóticos hasta restos biológicos. Lo que comenzó como un gabinete personal de rarezas acabó dando forma a uno de los museos más singulares de Madrid.

A día de hoy, el museo conserva más de 8.000 piezas que van desde esculturas y tejidos hasta utensilios, obras artísticas o restos biológicos. Algunos visitantes salen fascinados; otros, un poco sobrecogidos. Y es que entre las vitrinas se esconden objetos que pertenecieron a ritos funerarios, figuras usadas en ceremonias o incluso cráneos que recuerdan la fragilidad del ser humano. Por eso, recorrerlo en Halloween tiene un aire especial. No hace falta ningún efecto de terror: el misterio está en la propia historia que encierran sus piezas.

Viajar por el mundo sin salir de Madrid

La exposición permanente, que ha podido visitarse de forma gratuita durante todo octubre, es una especie de viaje por los cinco continentes. Las salas están divididas por zonas geográficas y cada una cuenta algo distinto. En una se encuentran máscaras de vudú, en otra instrumentos musicales de Asia o trajes ceremoniales de Oceanía. También hay esculturas africanas, herramientas precolombinas o piezas traídas de América Latina.

Lo interesante es cómo cada objeto refleja la forma en que distintas culturas han interpretado los mismos temas: la vida, la muerte, los dioses o el miedo. Verlo todo junto, bajo una luz tenue y en silencio, resulta impactante. Y lo mejor: este año no cuesta ni un euro. Una manera sencilla y diferente de celebrar Halloween 2025 sin disfraces ni colas.

Entrada gratuita solo hasta el 31 de octubre

El Museo Nacional de Antropología lleva todo octubre celebrando su 150º aniversario con entrada gratuita, pero el plazo está a punto de terminar. Sólo se podrá acceder sin pagar hasta mañana viernes 31 de octubre, justo cuando se celebra Halloween y antes de Todos los Santos. Después volverán las tarifas normales, así que si aún no lo has visitado, este es el momento.

Durante estas semanas, ya han sido muchos los madrileños que se han acercado por curiosidad, y también bastantes turistas que buscaban un plan distinto en el centro de la ciudad. Eso sí, si prefieres recorrerlo con calma, lo mejor es ir entre semana aunque ya no tenga entrada gratuita, hay menos gente y se disfruta mucho más el silencio de las salas, ese ambiente tranquilo que le da un punto especial. Y por el precio no te preocupes, si decides ir de aquí unos días, la entrada sólo cuesta 3 euros.

Dónde está y qué horarios tiene

El museo se encuentra en el número 68 de la calle Alfonso XII, justo frente a la Estación de Atocha, por lo que llegar es facilísimo. Puedes hacerlo en Metro (línea 1, Atocha Renfe), en Cercanías o incluso andando desde el Retiro, que queda a solo unos minutos.

En cuanto al horario por si deseas ir más allá de mañana, abre de martes a sábado de 9:30 a 20:00 horas y los domingos de 10:00 a 15:00 horas. Los lunes cierra, como la mayoría de museos, por mantenimiento. Y si planeas ir justo el fin de semana de Halloween, mejor madrugar un poco, porque suele haber más visitantes de lo normal.