Qué conciertos hay en Madrid este 2025: todos los artistas que no te puedes perder este mes de junio

El mes de junio comenzará con una resaca musical importante en Madrid, si bien recordamos que serán los días 30 y 31 mayo cuando el Estadio Riyadh Air Metropolitano reciba a Ed Sheeran. El artista dará dos conciertos con motivo de su gira europea Mathematics European Tour 2025, y que servirán de alguna manera para despedir por todo lo alto a un mes de mayo que ha recibido a otras grandes estrellas como Dua Lipa. Sin embargo, el pulso musical de la ciudad de Madrid no se detiene y en el mes en el que comienza el verano, se llena de nuevas actuaciones que no nos podemos perder. Toma nota, porque estos son los conciertos que hay en Madrid este 2025 y, en concreto, todos los artistas que no te puedes perder este mes de junio.

La llegada del buen tiempo convierte a junio en el mes perfecto para disfrutar de la música en vivo. Madrid, como ya es costumbre, se convierte en el epicentro de los conciertos más esperados del año. Desde actuaciones íntimas en espacios emblemáticos hasta espectáculos masivos en estadios, la capital española ofrece este mes una cartelera musical repleta de diversidad, talento y emoción con artistas de la talla de Marc Anthony, Wilco, Imagine Dragons o Maná, así como grandes estrellas nacionales como Joaquín Sabina o Lola Índigo. A continuación, te contamos con detalle quiénes son todos los protagonistas de este mes musical y dónde podrás verlos en directo.

Todos los conciertos en Madrid este mes de junio

Emilia: joven cantante argentina Emilia aterriza en Madrid con una propuesta fresca, pegadiza y llena de ritmo. Como parte de su gira internacional, ofrecerá tres conciertos en el Movistar Arena los días 31 de mayo, 1 y 7 de junio.

Emilia: joven cantante argentina Emilia aterriza en Madrid con una propuesta fresca, pegadiza y llena de ritmo. Como parte de su gira internacional, ofrecerá tres conciertos en el Movistar Arena los días 31 de mayo, 1 y 7 de junio.

Sabina: Joaquín Sabina, uno de los grandes trovadores de nuestra música, inicia este mes una serie de conciertos en Madrid que forman parte de su gira de despedida Hola y adiós. El 2 de junio será su primera parada en el Movistar Arena, seguido por otras fechas en julio, octubre y noviembre. A sus 76 años, Sabina pone punto y final a una trayectoria inolvidable con un espectáculo íntimo, nostálgico y muy esperado. Un concierto que promete ser un homenaje a toda una vida cantándole al amor, la ciudad y los desencuentros.

Erreway: muchos crecieron escuchando las canciones de Erreway, y este junio tendremos la oportunidad de revivir esa etapa. La banda argentina, conocida por su origen en la serie Rebelde Way, se reunirá de nuevo para ofrecer un concierto el 6 de junio en el Movistar Arena.

Morrissey: el icónico líder de The Smiths, Morrissey, vuelve a los escenarios madrileños con una actuación que tendrá lugar el 12 de junio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense, dentro del ciclo Noches del Botánico.

Lola Índigo: el 14 de junio, el Estadio Riyadh Air Metropolitano se rendirá ante la fuerza escénica de Lola Índigo. Con su gira La Bruja, la niña y el dragón, la cantante y bailarina granadina ofrecerá un show lleno de coreografías impactantes, efectos visuales y una energía que contagia.

Dorian y Miranda!: el 20 de junio, el Parque Enrique Tierno Galván acogerá una noche especial con dos grandes bandas: los barceloneses Dorian, que llevan años innovando en el pop electrónico español, y el dúo argentino Miranda!, con su inconfundible estilo desenfadado y bailable.

Gente de Zona (Cuba) y Cali y El Dandee (Colombia): el 22 de junio, el Jardín Botánico será testigo de un encuentro musical con sabor latino. La combinación de Gente de Zona (Cuba) y Cali y El Dandee (Colombia) dará forma a un concierto cargado de ritmo, fiesta y melodías pegadizas. Perfecto para bailar sin parar y celebrar la música latina en uno de los entornos más especiales de la capital.

Kool & The Gang: Quienes quieran transportarse a las pistas de baile de los 70 y 80 tienen una cita imprescindible el 25 de junio con Kool & The Gang. El legendario grupo de funk y R&B actuará también en el Jardín Botánico, dentro del ciclo Noches del Botánico, con todos sus grandes éxitos.

