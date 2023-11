El PSOE de Madrid pide a Sánchez más «pedagogía» con la amnistía tras las manifestaciones masivas

El líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los socialistas en general, ahondar en la labor de «pedagogía» y «explicación» de la Ley de Amnistía después de las manifestaciones masivas en su contra celebradas el pasado domingo en varias ciudades de España.

Lobato ha afirmado que hay que «escuchar, atender y tratar de entender» a los manifestantes que este domingo -y desde hace diez días en la calle Ferraz- protestan contra las cesiones de Sánchez al independentismo, sobre todo la amnistía, a cambio de ser investido presidente. Sobre este extremo, ha reconocido que existen «dudas y resistencias» respecto a «algunas de las medidas» que se han planteado y, por eso, ha incidido, a preguntas de este periódico, en que el PSOE y Sánchez deben hacer especial hincapié a la hora de explicar la Ley de Amnistía.

«Hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor por explicar las razones de estas decisiones, eso es lo que yo creo que le corresponde al nuevo Gobierno de España que se conforme a partir de los próximos días, esa labor de pedagogía y de explicación», ha manifestado el líder del PSOE en Madrid en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid.

Además, Lobato ha defendido «derecho democrático a la manifestación» y ha señalado que en democracia se toman «posicionamientos políticos» pero siempre es «importante que exista un diálogo y una escucha activa».

En este punto, ha reconocido que le llaman la atención «algunas de las manifestaciones» que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de estas concentraciones. «Estoy preocupado porque antes de la violencia siempre vienen palabras y hablar por parte de Ayuso de devolver un golpe con un golpe, no sé si se está refiriendo a golpes de Estado, no sé si considera un golpe que acudan por las noches cientos o miles de personas a las sedes socialistas, incluso con algunas armas blancas como hemos visto, a faltar al respeto al Partido Socialista y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si esto lo considera el golpe con el que tiene que responder a un golpe a mí me parece una irresponsabilidad y una falta de respeto a la democracia, al diálogo y a lo que deberíamos hacer que es estar construyendo», ha lanzado.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado este lunes que lo que quiso decir el domingo en la manifestación con lo de «devolver golpe a golpe» se refería a que «cada atropello va a tener una respuesta». «No es tan difícil de entender, creo que ya no podemos llegar más lejos. Nos dicen que por la convivencia…», ha señalado.

«Los únicos que han dado golpes son los de ETA, son los de Bildu, son los del tsunami democrático, que hasta hace dos días se les estaba persiguiendo por delitos de terrorismo y ahora ya parece que son gente de paz. Nosotros no estamos a esas alturas, que no intenten equipararlo», ha recordado la jefa del gobierno madrileño.

«Yo creo que deberíamos ir a unas elecciones y alcanzar grandes pactos de Estado, pero no podemos dejar que minorías que odian a España, que van contra todos nosotros, contra nuestra prosperidad, nuestra alegría, nuestra fortaleza, se salgan con la suya. Yo creo que estamos a tiempo de frenar esta deriva», ha concluido.