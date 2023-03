El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, sigue las técnicas de Pedro Sánchez y usa a personas ligadas al PSOE para sus vídeos promocionales de supuestos vecinos anónimos. Tal como ha comprobado OKDIARIO en el vídeo en el que el ex alcalde de Soto del Real bromea con que no le conoce «ni el Tato» aparecen dos concejales de ese Ayuntamiento sin que se les presente como tal. Por otra parte, también le ensalzan una antigua jefa de Lobato cuando trabajaba de camarero de joven, una monitora de juventud cuyo padre fue en las listas del PSOE y una amiga de su mujer, quien también aparece en el vídeo.

En un momento dado del vídeo, aparece el que fuera concejal de Cultura con Lobato en la legislatura 2015-2019. Se trata de Manuel Román que destaca que el hoy candidato a presidente regional consiguió ser el primer regidor en Soto del Real por unas siglas socialistas desde 1936.

A continuación, aparece María París. Con Lobato, fue concejal de Deporte, Juventud, Empleo y Desarrollo Local. Actualmente y es la edil responsable de Educación, Salud, Inclusión, Atención e Información al Ciudadano y Tecnologías. En el spot promocional exclama: «Gracias a Juan Lobato tenemos el anillo verde en Soto del Real».

Por otra parte, aparece una monitora de la Casa de la Juventud cuyo padre concurrió en las listas de Lobato en 2019. Además, realiza los trabajos de cerrajería al Ayuntamiento. Ambos tienen interés directo en que el PSOE siga fuerte en la Comunidad y en especial en su localidad. Por último aparecen la mujer del propio Lobato, una amiga de esta última y un último hombre mayor que no se le conoce vínculo directo con el PSOE.

El vídeo se grabó el 15 de marzo a las 11 de la mañana. Así lo constatan fotografías del rodaje del vídeo. Se ve a la concejal María París a una hora laboral de la mañana en la que, según fuentes consultadas por este periódico, debería estar realizando su trabajo como concejal.

Imágenes del rodaje. (Fotos: OKDIARIO)

El PSOE de Madrid juega con la idea de que al candidato no le conoce «ni el Tato». Él mismo lo admite. «Dicen que no me conoce ni Perry. Dicen que no me conoce ni el Tato. Dicen que no me conoce ni Blas. También dicen que no me ponen cara», afirma el líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid en una campaña teñida de ironía y humor.

A continuación, van sucediéndose en el vídeo, de un minuto de duración, los citados vecinos en diferentes puntos de Soto del Real. «Dicen que no lo conocen ni en su pueblo», empieza una cocinera para, acto seguido, aparecer otro vecino que cuenta que Lobato fue el primer alcalde socialista en Soto del Real desde 1936, aunque, vuelve a irrumpir la cocinera, «nadie daba un duro por él» pero luego «ganó».

«Juan Lobato fue el que hizo el Centro de Arte». «Gracias a Juan Lobato tenemos el anillo verde en Soto del Real». «¿Cómo que no le conocemos? Si aquí todo el pueblo tiene su WhatsApp». «Los jóvenes le apoyamos. «Le conocemos bien». Esas son algunas de las afirmaciones que hacen distintos vecinos del municipio.

Su pareja

Después, aparece Susana, la mujer de Lobato y madre de sus tres hijos, que cuenta la faceta más personal del candidato, cómo lleva al colegio a los niños y que le gusta pasar tiempo con ellos. «Dicen que no le conocen ni en su casa, pero fíjate que es bastante casero y niñero también. Tenemos tres hijos y él hubiera querido tener más. Yo me voy a trabajar temprano, él se levanta con ellos, les da el desayuno, les lleva al cole y le encanta pasar tiempo con ellos», reconoce la mujer de Lobato, justo antes de que éste aparezca en escena para darle un beso.

Para finalizar el vídeo, sale el candidato con la cara difuminada afirmando que «dicen que no me conoce ni Perry, ni el Tato, ni Blas». «También dicen que no me ponen cara. Pues voy a dar la cara por ti y por todos los madrileños», concluye, justo antes de que aparezca su nombre en pantalla y el logo del PSOE de Madrid.

Según han informado desde el PSOE de Madrid, este vídeo es la continuación de la campaña que el PSOE-M puso en marcha el pasado martes bajo el título “No es Lobezno. Es Lobato”, en la que el PSOE-M decidió llamar la atención sobre el superhéroe de cómic Lobezno, como llaman a Juan Lobato algunos periodistas como, por ejemplo, Federico Jiménez Losantos, para subrayar cuál es su nombre real y que los madrileños tengan «la oportunidad de conocerlo».