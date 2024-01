El presidente de Ecuador cenará con Ayuso y no con Sánchez tras inaugurar Fitur con los Reyes

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tiene previsto cenar este jueves con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechando la visita que el mandatario ha hecho a la capital de España para inaugurar junto a los Reyes la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Este gesto de Noboa hacia la dirigente regional sorprende en cuanto a que no tiene previsto cenar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que únicamente mantendrá un encuentro protocolario en Moncloa este miércoles. Noboa también se trasladará hasta Zarzuela para tener una reunión con el Rey Felipe VI.

El mandatario ecuatoriano ha volado hasta Madrid con motivo de la inauguración de Fitur en Ifema este miércoles. Noboa ha estado acompañado por los Reyes en esta nueva edición de la feria de turismo donde la nación sudamericana ostenta este año la categoría de País Socio. Esto comporta el reto de lanzar un mensaje de normalidad para los turistas que tienen previsto visitar el país en los próximos días, pese a la ola de violencia que ha vivido el Estado. Su stand en el pabellón 3 refleja su tradición y alberga una variedad sensorial en la que descubrir la naturaleza y cultura del país apoyada por la campaña Time to Reset in Ecuador.

La comitiva ha estado compuesta por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, el presidente de Ecuador y su ministro de Turismo, Niels Olsen, la OMT y la Segib. Todos ellos han ido visitando la feria con una primera parada en el stand del operador ferroviario italiano Iryo.

Inicialmente se había descartado la presencia del presidente de Ecuador en Fitur por la situación interna en el país andino. De hecho este es el primer viaje al extranjero de Noboa tras los últimos acontecimientos en Ecuador, donde la violencia vinculada con el narcotráfico se ha disparado y hace unos días se produjo un asalto armado a una televisión, entre otros, lo que llevó al mandatario a declarar que el país se encuentra inmerso en un «conflicto armado interno».

Noboa también aprovechará su viaje para participar este jueves en el encuentro empresarial ‘Una apuesta de futuro’ acompañado por la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y el ministro de Turismo que organiza la CEOE.

Esta será la segunda visita de Noboa a España desde que fue elegido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado mes de octubre para completar el mandato de Guillermo Lasso hasta mayo de 2025.

Antes de tomar posesión el pasado 23 de noviembre, el presidente de Ecuador visitó Madrid y ya entonces se reunió con Felipe VI, además de mantener un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y participar en una reunión con empresarios. Precisamente, antes de viajar de nuevo a Madrid, Noboa designó este lunes a la antigua asambleísta Wilma Andrade, integrante del partido Izquierda Democrática (ID), como nueva embajadora en España, según informa la prensa ecuatoriana.

Andrade y Noboa fueron compañeros en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, en el periodo 2021-2023, de la Asamblea Nacional disuelta, donde ocuparon respectivamente los cargos de presidente y vicepresidenta.

Fitur

La feria estima alcanzar este año los 150.000 profesionales entre miércoles y viernes, igualando la cifra de la edición de 2020, y los 100.000 asistentes de público general durante el fin de semana.

Asimismo, reunirá en total a 8.500 participantes con presencia de todas las comunidades autónomas, empresas y destinos de 152 países, 90 de ellos con representación oficial internacional, y 806 expositores titulares que desplegarán su oferta a lo largo de 9 pabellones, uno más que en la feria de 2023.

Se estima que todo este movimiento de llegadas a Fitur genere un impacto en la economía madrileña de 430 millones de euros, incidiendo en sectores como el transporte, hotelería, restauración, comercio, ocio y cultura.

Como cada año, la Feria Internacional de Turismo dará un papel destacado a aspectos relacionados a la innovación, transformación digital y tecnología, así como temas relacionados con el desarrollo sostenible y la accesibilidad.

La novedad de esta edición se encuentra en la creación de ‘Fitur 4all’, que promoverá el desarrollo del turismo accesible y visibilizará iniciativas de destinos y empresas en este ámbito a través de los I Premios Fitur 4all.

También destacable será la apuesta de ‘Fitur Sports’, que regresa por segunda vez para ampliar contenidos, duración y mostrar cómo el turismo deportivo es impulsor del turismo sostenible.

Así, ‘FiturTechy’ este año brindará una visión innovadora en una coyuntura de cambio para el sector turístico, a través de sus cuatro foros sobre negocios, destino, sostenibilidad y tendencias de futuro. ‘Fitur Know How & Export’ celebrará su duodécimo aniversario trayendo como novedad el concurso ‘The AI for Tourism Award 2024’.

A estas espacios se unen ‘Fitur Cruises’, que repite en su tercera edición ampliando su campo de acción al ámbito profesional en el turismo de cruceros; ‘Fitur Mice’, que será nuevamente una gran oportunidad para poner en contacto a la oferta MICE con sus potenciales clientes; ‘Fitur Screen’, que conecta las industrias del turismo y del cine; ‘Fitur LGTB+’, para ofertas específicas para el segmento de cliente LGTB; ‘Fitur Talent’, que analizará la situación y la gestión del talento en las organizaciones y empresas en dos años sin precedentes; junto con otras actividades como ‘Fitur Woman’, ‘Fitur Lingua’, ‘Travel Tecnhology’.