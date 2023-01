Podemos es el partido que más dinero público por diputado gasta en Madrid para atacar a Ayuso

Podemos es el partido político que más dinero público gasta por diputado en la Asamblea de Madrid en su labor de oposición contra Isabel Díaz Ayuso. Según las nuevas cuentas anuales que han publicado en la web del Hemiciclo regional, el grupo parlamentario que ahora lidera Alejandra Jacinto es el más derrochador en proporción a su peso político.

Se trata de datos a cierre del año 2021. El PP de Isabel Díaz Ayuso tiene 65 diputados; Más Madrid y el PSOE, 24; Vox, 13 y Podemos, 10, como última fuerza con representación. Según esos resultados electorales, la Cámara autonómica distribuye los fondos públicos anualmente. Posteriormente, hay grupos parlamentarios que agotan toda su asignación y otros que se aprietan el cinturón.

El grupo que más desembolsa es el de Unidas Podemos, con 65.800 euros por escaño. A continuación figura Vox con 51.462 euros por diputado. A una distancia mayor aparece el PSOE. Los de Juan Lobato, 39.042 euros por acta de diputado, y finalmente en la oposición Más Madrid, con 36.667 euros. Por otra parte, aparece el PP, que con su amplio grupo baja este desembolso a 19.554 euros de gasto por miembro a cierre de 2021, en su caso para defender la acción de Gobierno del PP en la Puerta del Sol y las diferentes consejerías.

Por otra parte, llama la atención que el grupo parlamentario morado es el único que acaba en negativo tras enfrentar ingresos y gastos. Tiene que dejar deudas a la espera de ingresar nuevos fondos el año que viene o tirar de ahorros de otros ejercicios. Tal como recaba OKDIARIO, el grupo más ahorrador fue Más Madrid, que consiguió dejar 278.000 euros en sus cuentas. A continuación, el PP (62.000 euros), el PSOE (27.000 euros), Vox (21.000 euros) y, por último, Unidas Podemos con 38.000 euros en números rojos.

Gráfico de los grupos parlamentarios.

Las cuentas de Podemos, a diferencia del resto de partidos, son muy parcas en detalles. Los morados han presentado únicamente 22 páginas frente las 49 del PSOE, 33 de Más Madrid, 30 del PP y 24 de Vox. Podemos apenas ofrece datos relevantes sobre el destino del dinero frente al resto de organizaciones, que detallan hasta el último euro que va a fotocopias y la relación de personal que tienen contratado por categorías profesionales.

Podemos únicamente señala que gasta 323.000 euros en personal y 334.000 euros en «otros gastos de la actividad ordinaria». Apenas hay más desglose. Señalan deudas a largo plazo de 18.000 euros (11.000 con la Hacienda Pública y 6.000 con organismos de la Seguridad Social).

También apuntan aportaciones a los partidos políticos de la coalición Unidas Podemos como contrapartida a la asistencia técnica recibida: 236.000 euros para el partido Podemos, 70.000 euros para Izquierda Unida y 20.000 euros para Anticapitalistas, cuyos miembros estaban en la lista electoral de Pablo Iglesias, pero no consiguieron representación.

Desunión

El grupo parlamentario de Podemos pasa por un momento crítico. Ven con pesar que Mónica García se impone como el voto útil a la izquierda del PSOE en la Comunidad de Madrid. Han clamado internamente por una candidatura de unidad, alineándose en este caso con las tesis de Yolanda Díaz.

Sin embargo, los de Mónica García lo tienen claro. Como pasó el 4M rechazarán cualquier llamamiento a la unidad de la izquierda. De hecho, como publicó OKDIARIO, en sus documentos internos reconocen que es una de las grandes debilidades de su candidatura. Han trazado un plan para atajar esas críticas por no permitir la integración de Podemos, IU, Anticapitalistas, pero sí de Equo. En este sentido, apuntarán que Más Madrid es el único partido que no responde a intereses de partidos nacionales y que los resultados electorales del 4M, superando al PSOE en votos, demuestra que su estrategia de un partido «verde, feminista y de justicia social para Madrid» es la acertada.

🤝 Contentos por haber logrado un preacuerdo con @podemosmad para concurrir juntos a las elecciones de mayo de 2023. Nuestro coordinador @AlvaroAgFa ha señalado la importancia de este acuerdo que tendrá que refrendar nuestra militancia y simpatizantes #AcuerdoPorMadrid pic.twitter.com/LukcNL3VIM — IU Madrid🔻 (@IU_Madrid) December 15, 2022

En todo caso, el grupo parlamentario de Unidas Podemos está desunido por completo. La pasada semana trataron de enterrar el hacha de guerra con un acuerdo electoral para los próximos comicios autonómicos y municipales. Sin embargo, una diputada morada, Beatriz Gimeno, está de baja por depresión tras enterarse de que no contaban con ella para la nueva candidatura electoral que encabezará Alejandra Jacinto; la parlamentaria de IU Sol Sánchez ha denunciado por acoso al líder de IU Madrid que ha firmado el acuerdo de colaboración con Podemos; el ex mantero Serigne Mbayé que fichó Iglesias no ha conseguido destacar en sus intervenciones en la Asamblea o, entre otros ejemplos, el sindicalista Agustín Moreno se ha integrado en Sumar a través de los grupos de expertos impulsados por Yolanda Díaz.