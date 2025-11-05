El oasis con piscina en el que vive Lydia Lozano con su marido Charly en Madrid

Lydia Lozano es una de las periodistas, y rostros televisivos, más populares de España. Famosa por su carisma y simpatía, todo el mundo la conoce por programas como Sálvame o el actual De Viernes!, pero en las últimas semanas ha tenido que ausentarse de su puesto de trabajo debido a los problemas de salud de su marido, el arquitecto Carlos García-San Miguel, que todos conocen como Charly y con el que vive en Madrid desde hace décadas.

Lydia Lozano y Charly se casaron en 1990 y desde entonces no se han separado. Poco o nada se sabe de la vida de él, más allá de lo que cuenta su mujer cuando alguien le ha preguntado en televisión, pero precisamente el amor con el que la periodista habla de su marido, ha provocado que sean muchos los interesados por la salud de Charly y que además quieran saber más de su vida, como la casa en la que viven, un oasis con piscina en Madrid.

La casa en la que vive Lydia Lozano con su marido Charly

El fallecimiento de la madre de Lozano el pasado mes de abril (y de su hermano durante la pandemia) ha hecho mella en la vida de la periodista en los últimos años, pero a esto se le suma su propia salud, con dolores de espalda y la artrosis que hace poco confesó que padecía, y como no, la de su propio marido Charly, que recientemente ha sido operado de corazón en un hospital de la capital. La periodista declaró el pasado viernes en el programa de Telecinco en el que trabaja, que Charly tendrá que pasar varias semanas en el hospital aunque es de esperar que una vez le den el alta, se recupere en la casa en la que viven desde hace muchos años.

La casa de Lydia Lozano y Charly se encuentra en las afueras de Madrid, en una zona residencial tranquila y apartada del bullicio urbano. En concreto, se trata de un chalé adosado que forma parte de Ciudad Jardín Alfonso XIII, una colonia del barrio de Chamartín, en la que viven otros famosos como Ana Belén y cuyas viviendas pueden superar el millón de euros.

En un principio y cuando se construyeron hace 100 años, estos chalés estaban pensados para que en ellos vivieran afiliados a la Casa del Pueblo, pero con el tiempo se han convertido en el refugio de varios rostros populares como Lozano.

Un chalé adosado con tres plantas y jardín

Desde el exterior, la casa está bien protegida por una fuerte vegetación y es que Lydia Lozano y Charly siempre han querido mantener la intimidad y privacidad del lugar en el que viven, aunque se sabe también que su casa tiene 236 metros cuadrados, con tres plantas. La vivienda además, está reformada y cuenta además con un pequeño jardín de 30 metros cuadrados así como piscina.

A pesar de esto, no se trata de una gran mansión y en el interior, según se ha desvelado por algunas conexiones o videollamadas que Lozano ha hecho para sus programas a lo largo de su carrera, se puede adivinar una decoración sencilla y sobre todo muy hogareña y con mucho gusto, teniendo en cuenta tanto la experiencia de Charly como lo detallista que es su mujer.

Las paredes combinan tonos cálidos con estampados, y no faltan los recuerdos personales: fotografías familiares, piezas de artesanía, y flores frescas. Lejos del minimalismo frío, aquí hay vida, texturas, y un cierto aire de eclecticismo acogedor que resulta muy suyo.

La cocina, por ejemplo, es una de las zonas más luminosas, con muebles en tonos claros y una gran mesa de madera, ideal para las largas sobremesas en pareja o con amigos. En el salón, destacan los sofás amplios, las lámparas de pie y un sinfín de cojines de distintos colores. Todo parece dispuesto para disfrutar de cada rincón sin prisas. De hecho, no sorprende que, en varias ocasiones, la propia Lydia haya reconocido que su casa es su mejor refugio.

Charly, el arquitecto en la sombra que lo ha sido todo para Lydia

Y esa vivienda es sin duda el oasis de la pareja en Madrid. Una pareja que es la envidia de muchos ya que tras más de 30 años juntos, siguen siendo un pilar el uno para el otro. Lozano suele estar en el foco, mientras que Charly es mucho más discreto, por lo que ambos se complementan y como no, se apoyan y cuidan.

Charly ha sido testigo directo de los altibajos profesionales y personales de Lydia. La ha acompañado en los momentos más duros y ha celebrado con ella los buenos. Según ha contado la propia periodista en alguna ocasión, es una persona “tranquila, estable y muy leal”, cualidades que le han servido como contrapeso en una profesión tan expuesta como la suya. Pero ahora, lo importante es la salud de Charly, que en los últimos meses se ha visto seriamente afectada por una intervención complicada y una posterior infección, de modo que Lydia no lo ha dudado y ha decidido parar y por el momento, mantenerse al lado de su marido hasta su completa recuperación.