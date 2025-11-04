Andy da miedo al hablar sin tapujos de su ruptura con Lucas: «Si él ve conveniente ir a justicia…»

El final de una de las parejas musicales más queridas de nuestro país ha resultado ser mucho más turbulento de lo que nadie podía imaginar. Andy y Lucas, que durante más de veinte años compartieron escenario, éxitos y giras por todo el país, se despidieron de su público el pasado 10 de octubre en un multitudinario concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Aquella cita, que debía haber sido una celebración de su extensa trayectoria y de una amistad forjada desde la adolescencia, terminó convertida en un episodio marcado por la tensión y los reproches. En las semanas previas, los rumores sobre desavenencias entre ambos se intensificaron, dando pie a una oleada de especulaciones sobre el verdadero estado de su relación.

Según hemos comprobado, lo que se esperaba como un emotivo cierre de ciclo acabó transformándose en un espectáculo empañado por la distancia visible entre los dos artistas y por un clima de frialdad que contrastaba con los recuerdos de sus primeros años de complicidad.

Andy ha perdido el miedo

Lejos de calmarse tras aquel concierto de despedida, la situación se ha ido complicando con el paso de los días. El programa Fiesta difundió unas imágenes en las que se afirmaba que Andy habría sufrido lesiones después de una actuación en Badajoz, insinuando un posible altercado con su ex compañero. La noticia generó un enorme revuelo, pero Andy no tardó en desmentirla de manera categórica. «Esta información es totalmente falsa. En ningún momento Lucas me tocó», escribió en sus historias de Instagram, intentando poner punto final al asunto. A pesar de su contundente aclaración, las redes sociales y los programas de televisión se llenaron de comentarios, interpretaciones y teorías que alimentaron la polémica.

Durnte su última intervención pública, el cantante gaditano ha mostrado su intención de mantener la calma y no dejarse arrastrar por las provocaciones mediáticas. Según ha explicado, no se encuentra mal ni está viviendo con angustia el distanciamiento de su ex compañero, aunque reconoce que la situación le está generando incomodidad. «No fue nada. Ya dije que no quería hablar del tema porque me está causando problemas», afirmó, dejando ver un tono de agotamiento emocional.

No obstante, su respuesta más contundente llegó cuando se le preguntó por la posibilidad de que Lucas tome medidas judiciales para salvaguardar su reputación. Sin titubeos, Andy respondió: «Si él quiere ir a la justicia, que lo haga. No tengo miedo, no he dicho nada malo». Con esas palabras, dejó clara su firmeza y su convicción de que no ha cometido ninguna falta. Sus declaraciones reflejan el deseo de dejar las cosas en el pasado, pero también la determinación de no permitir que nadie ponga en duda su versión de los hechos.

Los otros problemas de Andy y Lucas

Más allá de los conflictos personales, han salido a la luz problemas económicos que podrían haber contribuido a la ruptura definitiva del dúo. Según reveló el periodista Luis Pliego, director de Lecturas, Andy y Lucas tendrían una deuda con Hacienda de aproximadamente 125.000 euros desde 2017, a la que se sumarían unos intereses acumulados que elevarían la cifra total a cerca de 175.000 euros.

Esta situación habría generado tensiones entre ambos, especialmente por la gestión de los ingresos y los pagos del grupo. Aunque ninguno de los dos ha querido pronunciarse públicamente sobre el tema, el dato ha servido para comprender que la separación no fue solo fruto de diferencias personales, sino también de una acumulación de desencuentros económicos y decisiones profesionales que deterioraron la confianza que tenían. Todo ello ha dejado al descubierto un escenario mucho más complejo del que los fans imaginaban, en el que los viejos amigos se enfrentan a las consecuencias de una larga relación profesional marcada por el desgaste y la presión.

Andy empieza una carrera en solitario

En medio de este clima de desconfianza, han vuelto a surgir voces del pasado que reavivan la controversia. Álvaro Molina, quien fuera promotor y productor del grupo entre 2015 y 2019, ofreció una impactante entrevista en el programa De viernes, en la que describió a Lucas como una persona de carácter fuerte y difícil de tratar.

«Es violento, yo le tengo miedo», declaró, asegurando que durante el tiempo que trabajó con el dúo presenció episodios de tensión que afectaban al ambiente de trabajo. Sus palabras han generado un fuerte impacto, sobre todo por la crudeza con la que retrata la relación interna de la pareja artística. Estas declaraciones se producen justo en el momento en que Andy está a punto de lanzar su primer single en solitario, Marioneta, previsto para noviembre. Muchos seguidores han interpretado el título como una alusión directa a su etapa junto a Lucas, un intento de romper con el pasado y de reivindicar su independencia musical tras tantos años bajo una misma marca.

A pesar de todo, Andy intenta mantenerse al margen de los escándalos y enfocarse en su nueva etapa como artista en solitario. En sus últimas apariciones públicas se le ha visto más sereno, decidido a dejar atrás los conflictos y concentrado en su próximo proyecto. No obstante, sus declaraciones dejan entrever la tristeza de quien siente que una historia compartida durante más de dos décadas ha terminado de la peor manera posible.