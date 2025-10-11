Nuevo golpe Andy y Lucas: un telonero lanza graves acusaciones contra los músicos

Andy y Lucas anunciaron su separación en 2023, pero no querían despedirse de cualquier forma y organizaron una gira que ha durado prácticamente dos años. El proyecto se llama Nuestros últimos acordes y ha dado mucho de que hablar, sobre todo porque más de uno ha dado un paso adelante para lanzar acusaciones y ataques contra los músicos. En OKDIARIO contamos que un productor les acusó de tener una deuda de 360.000 euros. Después de esto, Lucas González ofreció una pequeña entrevista y prometió que no le debía dinero a nadie porque era «millonario». Recordó que llevaba a toda la vida cantando y que había generado muchos ingresos, así que no tenía necesidad de tener problemas económicos con ninguno de sus compañeros de profesión.

El público se ha posicionado en dos bandos: por un lado están los que apoyan a Andy y Lucas y por el otro los que piensan que, cuando se bajan de los escenarios, tienen un comportamiento irregular. Dentro de este grupo se encuentra Mariano Ruiz, un cantante que ejerció como telonero en uno de los espectáculos de la banda. El artista ha realizado una intervención en Y ahora Sonsoles, el programa que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, y ha asegurado que nada es lo que parece. «Flipé en colores, los portazos que pegaba en la puerta, cómo trataba a los músicos… Flipé en colores», comentó con total seguridad.

Mariano ha decidido romper su silencio y quiere que todo el mundo sepa su versión de los hechos. No tiene miedo, así que ha puesto todas sus cartas encima de la mesa. «Me quedé en shock porque abrió la puerta y dijo ‘señores, por aquí no se pasa más ya, ni para allá, ni para acá. El que quiera pasar por el escenario que tire por el otro lado’. Y cerró la puerta con un portazo. Dije ‘vaya genio tiene este tío’. Con nosotros tuvo buen trato, pero no son formas».

El plató de Y ahora Sonsoles se quedó mudo después de este testimonio, especialmente porque ya se han confirmado la sospechas. Recordemos que una parte del público siempre ha dudado de la relación que hay entre Andy y Lucas y, con la historia que ha contado Mariano Ruiz, queda claro que, después de los conciertos, no reina ni la paz ni la tranquilidad.

El último baile de Andy y Lucas

No podemos dejar pasar por alto que los artistas ya han escrito el punto y final a su carrera. El esperado concierto de despedida de Andy y Lucas ha sido mucho más que una simple cita musical: ha supuesto el cierre de una etapa que marcó a toda una generación.

Bajo el título Nuestros últimos acordes, el dúo ha recorrido España durante casi dos años, ofreciendo actuaciones que han despertado nostalgia y emoción entre sus seguidores. Tal y como hemos avanzado, este adiós no ha estado exento de controversias. Tras anunciar su separación, se propusieron despedirse por todo lo alto, aunque en el camino surgieron disputas, rumores de desencuentros y hasta ataques que pusieron en duda la imagen que siempre proyectaron.

La gira, concebida como un homenaje a sus dos décadas de carrera, ha terminado convertida en un espejo de sus diferencias personales y profesionales, dejando claro que el final de Andy y Lucas ha sido tan intenso como su propia historia musical.

El colofón de esta historia llega con el concierto final en Madrid, un evento que ha despertado la emoción de miles de fans y que pone punto y final a 20 años de carrera conjunta. Desde horas antes, el público aguardaba a las puertas del recinto con pancartas, lágrimas y una mezcla de ilusión y tristeza. No obstante, la expectación se ha visto ensombrecida por los rumores de enfrentamientos y las declaraciones cruzadas de los últimos meses.

Una relación complicada

Los problemas entre Andy y Lucas han estado presentes a lo largo de la gira, especialmente después de que se filtrara que durante un concierto en Badajoz mantuvieron una discusión tan tensa que uno de ellos terminó lesionado. La periodista Cayetana Llorca relató en TardeAR que «Lucas estaba muy nervioso y comenzó a tratar mal a la gente, Andy intentó calmarlo y la situación se descontroló hasta que, en medio del forcejeo, se produjo una lesión en el abductor». Aquella escena reflejó el desgaste emocional que ambos arrastraban.

De esta forma, podemos decir que, lo que comenzó como un regalo a sus fans, se transformó en una despedida amarga, marcada por el cansancio, la presión y las heridas internas que ni la música pudo sanar. Así se cierra el capítulo de Andy y Lucas, pero ¿cómo será el epílogo de esta historia? ¿Tendremos alguna venganza inesperda?