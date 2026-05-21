Ni Malasaña ni Vallecas: esta es una de las zonas más conflictivas de Madrid que visitará el Papa León XIV en su viaje a la capital

Madrid ya ha comenzado a preparar uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más destacados de los próximos meses. El papa León XIV llegará a la capital el 6 de junio de 2026 para iniciar su visita a España, y que también le llevará a Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. La agenda ya está definida y combina reuniones oficiales, celebraciones religiosas y encuentros sociales repartidos en varios escenarios de la ciudad. Pero además, entre las citas previstas hay una que llevará a que el Pontífice visite una de la zonas más conflictivas de Madrid.

En la agenda del Papa León XIV en Madrid aparecen aparecen actos multitudinarios como la misa del Corpus Christi en Cibeles o el encuentro con miles de fieles en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, uno de los desplazamientos que más interés ha despertado en las últimas horas no está relacionado con un gran recinto ni con uno de los lugares más turísticos de Madrid, sino que se trata de una calle de un barrio madrileño que durante años ha protagonizado titulares por motivos muy distintos. León XIV visitará un centro de Cáritas situado en la calle Cullera, dentro del barrio de Lucero. La elección ha llamado especialmente la atención porque esta zona del distrito de Latina lleva tiempo asociada a problemas de convivencia, narcopisos y preocupación vecinal. Aun así, residentes del entorno aseguran que la situación ha evolucionado en los últimos tiempos y que el ambiente ya no es el mismo que hace unos años.

Esta es una de las zonas más conflictivas de Madrid que visitará el Papa León XIV

La agenda oficial del viaje ya ha confirmado buena parte de los actos previstos en Madrid. El sábado 6 de junio, León XIV aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a las 10:30 y, tras la recepción oficial, será recibido por los Reyes en el Palacio Real. Y tras los actos institucionales y su primer discurso oficial en España, llegará uno de los momentos con mayor carga social de la jornada. Será a las 18:00 cuando está prevista su visita a los operadores y asistidos del proyecto social «CEDIA 24 HORAS» de Cáritas Diocesana de Madrid.

Este centro se encuentra en la calle Cullera, en Lucero, y se convertirá en uno de los primeros espacios que visitará el Pontífice tras su llegada a la capital. La presencia del Papa allí tiene una clara carga simbólica porque pone el foco sobre el trabajo que realizan organizaciones sociales con personas en situación de vulnerabilidad, alejándose por unas horas de los grandes actos institucionales.

Qué ocurre en la calle Cullera

La calle Cullera lleva años siendo objeto de denuncias vecinales relacionadas con problemas de seguridad y convivencia. Vecinos de la zona habían alertado repetidamente sobre la presencia de narcopisos y el deterioro de algunos inmuebles, una situación que, según explicaban, acabó afectando a la vida diaria del barrio.

Los residentes denunciaban escenas vinculadas al consumo de drogas, desperfectos en portales y problemas constantes en algunas comunidades. La preocupación llegó a aumentar hasta el punto de convertirse en uno de los asuntos que más inquietud generó en esta zona del distrito de Latina. Durante 2024 las reclamaciones se intensificaron y una de las medidas más solicitadas fue la instalación de cámaras de videovigilancia. Los vecinos reclamaban actuaciones urgentes para frenar el deterioro de la zona y aumentar la sensación de seguridad. Paralelamente, también se reforzó la presencia policial y se anunciaron distintas actuaciones como la colocación de cámaras para intentar reducir la actividad asociada a los narcopisos y mejorar la convivencia en el barrio.

Los vecinos aseguran que el ambiente ha cambiado

Aunque durante años la calle Cullera estuvo asociada a noticias sobre inseguridad, algunos residentes sostienen ahora que la situación ha mejorado respecto a etapas anteriores. Vecinos del entorno aseguran que las medidas implantadas, como las 18 cámaras de videovigilancia que el Ayuntamiento de Madrid colocó a finales del año pasado, y el aumento de vigilancia han tenido efectos visibles y que determinadas situaciones que antes eran frecuentes han ido disminuyendo con el paso del tiempo. Algunos incluso sostienen que el ambiente actual es más tranquilo y que ya no perciben el mismo nivel de delincuencia o problemas en la calle. La realidad del barrio sigue siendo un asunto sensible y las opiniones continúan siendo diversas, pero la llegada del Papa situará durante unas horas esta zona de Lucero en el centro de la actualidad nacional.

La agenda del Papa continuará con Cibeles, el Bernabéu y Barcelona

La visita a Cáritas será solo uno de los numerosos compromisos previstos en Madrid. El domingo 7 de junio, León XIV celebrará la Santa Misa y la procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, uno de los actos más multitudinarios de su estancia. Durante los días siguientes también mantendrá encuentros institucionales con representantes políticos y religiosos, participará en un homenaje a la Virgen de la Almudena y acudirá al Santiago Bernabéu para un encuentro con la comunidad diocesana. Y el martes 9 de junio concluirá su estancia en la capital con un acto junto a voluntarios en IFEMA antes de poner rumbo a Barcelona para continuar su viaje apostólico por España.