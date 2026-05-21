Elecciones en Andalucía 2026: el escrutinio del voto CERA se conocerá este viernes

El pasado 17 de mayo, el PP liderado por Juanma Moreno se impuso en las elecciones andaluzas. Aun así, el resultado definitivo sigue pendiente del recuento del voto CERA, el sufragio de los españoles residentes en el extranjero; eso sí, no se esperan cambios significativos.

El voto CERA engloba a los ciudadanos inscritos en los registros consulares fuera de España, quienes tienen derecho a participar en elecciones generales, autonómicas y al Parlamento Europeo.

Este escrutinio se lleva a cabo, según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el quinto día posterior a la votación, es decir, el viernes 22 de mayo. La principal incógnita es si estos votos modificarán el reparto de escaños. En Andalucía nunca lo han hecho, aunque sí ha ocurrido en otros territorios, por lo que habrá que esperar al resultado definitivo.

Ese día, la Junta Electoral Provincial se constituye como mesa electoral junto a los interventores. El presidente introduce en la urna los sobres remitidos por los residentes ausentes, mientras el secretario registra a los votantes. Una vez escrutadas las papeletas, los resultados se incorporan al cómputo general. El proceso concluye con la publicación oficial por parte de la Junta Electoral Central, que detalla los votos del exterior desglosados por provincias.

En las elecciones andaluzas de 2022, en las que el PP logró la mayoría absoluta, los populares también fueron la fuerza más votada entre los residentes en el extranjero, con 1.881 votos (24,74% del total de 7.602). Les siguió el PSOE, con 1.826 papeletas (24,02%), y en tercer lugar quedó Por Andalucía, con 1.270 votos.

Donde sí se produjo una alteración fue en las elecciones generales de 2023. En la provincia de Madrid, el voto exterior hizo que un escaño pasara del PSOE al PP, aunque el cambio no alteró de forma sustancial el resultado global.

En el contexto andaluz, el PP obtuvo 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta, mientras que el PSOE logró 28, Vox 15, Adelante Andalucía 8 y Por Andalucía 5. Juanma Moreno ha expresado su intención de gobernar en solitario, aunque previsiblemente necesitará el respaldo de Vox para sacar adelante la investidura una vez se constituya el Parlamento andaluz, evitando así una posible repetición electoral.