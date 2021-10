El diputado y senador de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà viajó este domingo a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia, en un viaje que se alargará durante una semana y que ha sido organizado por el Frente Polisario para «conocer de primera mano la situación humanitaria de los campos y estrechar relaciones políticas».

La formación que lidera Mónica García ha considerado este el momento oportuno para que su partido se sume a esta delegación, tras las denuncias y crisis diplomática derivadas del viaje a España del líder del Frente Poliario, Brahim Ghali.

La Justicia investiga ahora si la llegada de Ghali fue conforme a la legalidad. El líder polisario llegó a España en un avión medicalizado, acompañado por al menos otra persona, para que le trataran en el hospital San Pedro de Logroño del Covid severo que padecía.

El juez citó esta pasada semana a la ex ministra Arancha González Laya, que reconoció que el Gobierno no comprobó si existía «limitaciones» en la entrada de Ghali en el espacio Schengen porque le guiaba «la buena fe, tras escuchar a su ex jefe de gabinete Camilo Villarino.

El diplomático reveló que su entonces superior sabía que la persona que iban a recibir en España era Brahim Ghali, investigado por presuntas torturas, desapariciones, secuestros y asesinatos cometidos contra 281 ciudadanos españoles. En el Ministerio de Exteriores sólo conocían este asunto la entonces ministra y Villarino porque se trató con «máxima discreción».

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado varias preguntas por escrito en el Congreso de los Diputados en las que requiere conocer «por qué el Gobierno se niega a esclarecer los hechos promovidos en el Consejo de Ministros que finalmente hicieron efectiva la entrada del señor Ghali en España».

“Desde Más Madrid nos sumamos a esta delegación con el fin de fortalecer nuestro compromiso con los derechos del pueblo saharaui”, ha manifestado Perpinyà que ha viajado junto con una delegación de cargos públicos de organizaciones «comprometidas con los derechos del pueblo saharaui» y periodistas.

Desde Más Madrid han afirmado que con este viaje buscan «reforzar el firme compromiso con la consecución del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como vía para la independencia, tal y como establece el derecho internacional derivado de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de su Asamblea General y las decisiones del Tribunal Internacional de la Haya».