Llega a Madrid la carrera de los cerveceros: recorrido, calles cortadas y horario de la Beer Runners

Este próximo sábado 5 de abril, Madrid se convertirá en el epicentro de uno de los eventos más esperados por los amantes del deporte… y también de la cerveza. Llega la nueva edición de la carrera Beer Runners, una cita que nada tiene que ver con otras carreras, ya que no entiende de cronómetros ni marcas personales, sino de disfrutar del ejercicio físico y compartir un buen momento entre amigos. En esta ocasión, el escenario elegido será el Hipódromo de la Zarzuela, y ya se han puesto a disposición del público 5.000 dorsales gratuitos.

Esta peculiar carrera, que mezcla running y cultura cervecera, no es una competición al uso. Una de sus características, y que la diferencia de las carreras convencionales, es que no tienes que ser el primero en cruzar la meta, sino que la intención, es la de pasar un buen rato, fomentar hábitos saludables y, una vez terminada la carrera, brindar con cerveza y tapas al ritmo de buena música. Ese es el espíritu que ha mantenido viva la iniciativa durante más de una década, atrayendo cada vez a más participantes en toda España. Madrid, como no podía ser de otra forma, volverá a teñirse de naranja para acoger a esta marea de corredores cerveceros. Además de promover el deporte y el ocio responsable, Beer Runners Madrid 2025 también tendrá una vertiente solidaria. Quienes se acerquen a recoger su dorsal podrán colaborar con el Banco de Alimentos de Madrid, entregando productos no perecederos. Si deseas participar todavía estás a tiempo, o si quieres ver de cerca el evento, toma nota porque te ofrecemos todos los detalles del recorrido, calles cortadas y horario de la Beer Runners 2025 en Madrid.

¿Cuándo y dónde será la Beer Runners Madrid 2025?

La cita será este sábado 5 de abril de 2025, en un enclave ya conocido por los corredores de ediciones anteriores: el Hipódromo de la Zarzuela. Las instalaciones abrirán sus puertas a partir de las 10:30 de la mañana, y a esa misma hora comenzará también la entrega de dorsales, camisetas y la recogida solidaria de alimentos. El calentamiento grupal tendrá lugar a las 12:00 horas, mientras que el pistoletazo de salida será a las 12:30 horas.

Los participantes podrán elegir entre dos recorridos: uno de 5 kilómetros (dos vueltas de 2,5 km) y otro de 10 kilómetros (cuatro vueltas completas). El ritmo lo marca cada uno: se puede correr o andar, lo importante es participar y disfrutar. Tras completar el recorrido, llegará el conocido Tercer Tiempo, donde se compartirán cervezas, tapas y música en directo, celebrando así la esencia del movimiento.

¿Qué calles se verán afectadas por la carrera?

Dado que la carrera se celebra íntegramente en el recinto del Hipódromo de la Zarzuela, no habrá cortes de tráfico en el centro de la ciudad ni en vías principales. Esto facilita tanto la logística del evento como la asistencia de participantes y espectadores, que podrán disfrutar del evento sin alterar significativamente la circulación habitual de Madrid.

Además, para facilitar el acceso al recinto, la organización ha habilitado autobuses lanzadera gratuitos desde la zona de Moncloa (Paseo de Moret, 1). De este modo, quienes participen o quieran acercarse a ver la carrera no tendrán que preocuparse por el aparcamiento ni por cómo llegar.

Inscripción gratuita y solidaria

Una de las grandes particularidades de esta carrera es que la inscripción es completamente gratuita. Cualquier persona mayor de edad puede apuntarse hasta el 3 de abril de 2025 a través de la web oficial www.beerrunners.es. Los dorsales pueden recogerse el mismo día de la carrera, pero se recomienda hacerlo con tiempo para evitar aglomeraciones.

Además, como en años anteriores, la organización hace un llamado a la solidaridad. Junto a la recogida de dorsales, se podrá entregar una aportación al Banco de Alimentos de Madrid, en forma de conservas, arroz, legumbres, pasta, aceite o productos infantiles. El objetivo de este año es superar los 700 kilos de alimentos recogidos, y todo indica que la comunidad Beer Runners está lista para conseguirlo.

Así es el espíritu Beer Runners

La filosofía de Beer Runners nació en Filadelfia (EE.UU.) de la mano de David April, un apasionado del running que entendió que el deporte y la vida social podían ir de la mano. Desde entonces, esta iniciativa ha cruzado el Atlántico y se ha consolidado en España, con más de 36 carreras oficiales celebradas y más de 83.000 participantes desde 2012.

Más allá de los eventos puntuales, el movimiento ha dado lugar a la creación de grupos locales en más de 70 ciudades españolas, donde corredores se organizan para salir a entrenar y, al terminar, disfrutar de una cerveza con tapa en comunidad. Esta filosofía ha calado especialmente en países de cultura mediterránea, donde el deporte y el acto social de compartir una bebida van de la mano.

Detrás de este evento está Cerveceros de España, que este año enmarca la carrera dentro de su campaña Todo lo que quieres decir cuando dices cerveza, en su versión más deportiva: El tercer tiempo nos da la vida. Una manera de reforzar la importancia de mantener un estilo de vida activo y equilibrado, donde la práctica del ejercicio se combine con momentos de disfrute responsable.