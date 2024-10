El ex alcalde socialista de Arganda del Rey, Guillermo Hita, utilizó su tarjeta de crédito municipal para gastos personales que poco o nada tenían que ver con su actividad política.

Con esa tarjeta compró libros de lectura para uso personal, pagó comidas con alcaldes del PSOE durante las fiestas del municipio, material para móviles y ordenadores e incluso utilizó dicha tarjeta para comprar entradas y asistir a musicales fuera de su actividad política.

Tal y como se observa en las facturas a las que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, Hita gastó 1.488 euros en una comida cuyo concepto dice: «Comida de alcaldes, fiestas», el 11 de septiembre de 2019. De ahí se pagaron 756 euros en 42 platos de arroz caldoso, 161 euros en perlas de melón, 234 euros en 15 raciones de pulpo, 154 euros en croquetas y 183 euros entre postres y cafés. Todo ello en el restaurante Urueña y para invitar a alcaldes del PSOE por lo cual, debería haber sido abonado como un gasto de partido y no del Ayuntamiento.

El ex regidor también utilizó esa tarjeta para la compra de un libro en Amazon titulado El liberalismo y sus desencantados: Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales, que costó 18,95 euros. También gastó 19 euros en otro libro, No quieren que lo sepas, de Jesús Cintora y en otro ejemplar titulado Gestión estratégica y creación de valor en el sector público.

Además, también figuran en las facturas un cuaderno A4 que costó 32,50 euros y un palo selfi para un iPhone por el que desembolsó 30 euros. Y lo que más llama la atención son dos entradas para asistir a ver el musical Matilda el pasado mes de diciembre de 2022 por valor de 56 euros cada una. Esto suma otros 112 euros en su tarjeta municipal cuyos gastos deberían estar justificados dentro de su actividad como alcalde del municipio.

Además de material de librería y entradas para musicales, también existen compras de varios micrófonos para móviles iPhone y Android, un DJI estabilizador para smartphone, fundas para el ordenador y una agenda calendario. Todo ello suma 331 euros.

Por eso, todos estos gastos desglosados anteriormente del ex alcalde del PSOE, llaman especialmente la atención, ya que cobrando el máximo permitido por ley, es curioso que Guillermo Hita no pueda pagar de su bolsillo unos libros, un palo self o unas entradas para el musical de Matilda.

Facturas de luz sin pagar

Además, mientras gastaba tan elevadas cantidades de dinero, el Consistorio de Guillermo Hita dejó de pagar la luz durante tres años en el centro de mayores, la casita de niños y el centro de día en Arganda del Rey.

El actual alcalde, Alberto Escribano (PP), ha descubierto que hay 1.083 facturas de la luz en edificios municipales que el anterior Gobierno municipal, del PSOE, dejó sin abonar por valor de 607.883, 54 euros. Un nuevo importe al que el actual Ejecutivo, que ya se encontró con más de siete millones de euros a los que hacer frente a su llegada al Consistorio en el mes de julio, se tendrá que enfrentar durante los próximos meses.

Esas facturas de la luz, remitidas por la comercializadora regulada Gas&Power, del Grupo Naturgy, comienzan en enero de 2021 y se extienden hasta finales del año 2022, afectando, entre otras dependencias municipales, al centro de mayores del municipio o la Casa de Niños La Poveda.

El pasado mes de enero, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arganda aprobó el reconocimiento extrajudicial, es decir, el primer paso para que esos pagos se puedan ir realizando próximamente.

Desde el Consistorio han admitido en anteriores ocasiones «la elevada suma» a la que tendrán que hacer frente y que esas cantidades se tendrán que detraer de otras partidas, como por ejemplo un plan de ahorro derivado de la reducción del 40% de horas extra de los funcionarios o de la reducción de dos millones de euros en sueldos de altos cargos municipales.

Para hacer frente a esta situación generada por gobiernos anteriores del PSOE, el actual alcalde del municipio, Alberto Escribano, desde su toma de posesión renunció a los tres cargos de confianza que le corresponden por ley. Esta medida se encuadra dentro del plan de ahorro previsto por el nuevo edil madrileño y se suma a las ya anunciadas al inicio de la legislatura, que incluyeron la rebaja de su sueldo en un 5 %, al contrario que el anterior alcalde del PSOE, Guillermo Hita, que cobraba el máximo permitido por ley.